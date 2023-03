TicketOne, il responsabile Bardelli a Radio Punto Nuovo

TicketOne, il resp. Bardelli: “Napoli-Milan, obbligatoria la fidelity card sia online che nei punti vendita. Il Napoli ha voluto così per tracciare i biglietti e debellare bagarinaggio. Polemica per il caro biglietti? Questa sarà la partita più importante della storia azzurra, non vedo stranezze. Prezzi in linea anche con quanto fatto dal Milan”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne.

“Biglietti Napoli-Milan in Champions? Sarà obbligatorio avere la fidelity card del Napoli, sia in sede di acquisto online che in sede di acquisto fisico nel classico punto vendita. Non c’è altro modo per poter acquistare biglietto. E’ un qualcosa voluto dalla società calcio Napoli, per tracciare con sicurezza la vendita dei ticket e debellare il fenomeno del bagarinaggio. E poi è anche un modo per fidelizzare e premiare tutti quei tifosi che godono anche di normale abbonamento allo stadio. Il biglietto per Napoli-Milan in Champions sarà esclusivamente su card. Tifosi svantaggiati? Posso capirlo per un tifosi di 70-80 anni senza alcun accesso ad internet, ma avrà certamente un figlio o un nipote che possa farlo a nome suo. Ci sono molte persone che non hanno dimestichezza e vadano guidate, non credo che questo però comporti un problema. Anche gli stessi punti vendita possono aiutare il tifoso a farlo, non vedo ostacoli. Queste sono scuse, dire altro è strumentalizzare.

Problemi tecnici? I nostri server sono sempre stati impeccabili, lo ripeto ogni volta che posso. Si trattano di sistemi ad intelligenza artificiale che dà risultati ottimi e questa stagione si sta vedendo. Non mi aspetto alcun problema per Napoli-Milan. L’acquisto delle tessere è stato massiccio in questi giorni, ma durante le notte abbiamo pensato di fermare l’acquisto per mezz’ora durante la notte, così da favorire l’elaborazione dati anche in collegamento con il Ministero degli Interni. E’ tutto nello standard. Il Napoli ha scelto questa tipologia di vendita, ma ci saranno più riprese gestite dal sistema.

Fidelity necessaria anche per le prossime gare di campionato? Starà a decisione del Napoli, vedremo se sarà applicata anche in Serie A. Io mi auguro di sì, con le fidelity è molto più sicuro andare allo stadio e debellare il bagarinaggio. Solo così possiamo evitare fenomeni illegali e rivendita a prezzi maggiorati. Non devono esserci persone che lucrano in maniera sbagliata sulla passione sana dei tifosi.

I prezzi? Si polemizza tanto, ma sono gli stessi prezzi fatti dal Milan e che sono normali a certi livelli in Champions League. Questa sarà la partita più importante della storia del Napoli. Quindi davvero non capisco e non vedo la stranezza. Sono prezzi in linea, senza voler difendere la società e ribadendo che non è TicketOne a stabilire il costo di un evento”.