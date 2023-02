Il Benevento regge l’urto dell’Ascoli e conquista un pareggio prezioso allo stadio Del Duca

Al Cino e Lillo Del Duca scendono in campo Ascoli e Benevento. Sono diverse le assenze in entrambe le formazioni. La Strega deve fare a meno di Ciano, Glik, Pettinari, Farias, Capellini, Vokic, Veseli e Schiattarella. Stellone deve fare di necessità virtù per portare a casa un risultato positivo e dare continuità alla vittoria ottenuta nello scorso turno contro il Brescia.

Nei padroni di casa saranno assenti Gnahorè e Forte infortunati e Gondo e Giovane squalificati. All’ultimo momento si aggiunge anche Marsura a causa di un virus intestinale.

Queste le due formazioni che scenderanno in campo:

Benevento con Paleari in porta, El Kaouakibi, Leverbe, Tosca in difesa. Linea mediana formata da Improta, Karic, Viviani e Foulon. In attacco Tello e Acampora a sostegno di La Gumina.

Risponde l’Ascoli con Leali in porta. Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco a comporre il quartetto difensivo. Collocolo, Buchel, Caligara in mediana. In attacco Falzerano ad agire alle spalle di Ciciretti e Mendes.

Gara valida per la 26^ giornata del campionato di serie B. Arbitra il match il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

La gara

Al 4’ dirompente azione di Collocolo sulla destra: il cross del centrocampista è per la testa di Mendes che manda il pallone alto. Cartellino giallo per Improta al 12’, reo di aver commesso fallo su Falzerano. Conclusione Ciciretti al 23’ ma senza grandi pericoli per Paleari. Prova ad accendersi Acampora con un tiro dalla distanza al 31’, ma Leali è pronto a deviare la sfera in corner. Strega in dieci al 34’ per l’espulsione di Improta: per lui scatta il secondo giallo per fallo su Caligara e guadagna anzitempo gli spogliatoi. Ammonito a Leverbe al 38’. La prima frazione di gioco si chiude dopo due minuti di recupero. Primo tempo caratterizzato dall’espulsione di Riccardo Improta che costringerà Stellone a rivedere i piani tattici del Benevento. Gara bloccata, nella quale l’Ascoli ha cercato di fare qualcosina in più ma nulla di trascendentale.

Al 53’ nell’Ascoli si fa male Adjapong e viene sostituito da Donati. Strega che mantiene un atteggiamento guardingo ma cerca di approfittare di qualche ripartenza che gli avversari concedono. Al 57’ Collocolo prova la conclusione da posizione defilata ma il pallone è alto sulla traversa. Continua il momento no per il Benevento: si fa male El Kaouakibi ed entra Letizia al 62’, ma Stellone manda in campo anche Pastina che rileva Acampora. Padroni di casa che effettuano un doppio cambio al 67’: entrano Dionisi e Proia al posto di Ciciretti e Caligara. Ottimo riflesso di Paleari, molto reattivo, su un colpo di testa di Dionisi al 68’. Il portiere del Benevento è bravo a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova Collocolo ma Tello riesce a sventare il pericolo.

Al 70’ nel Benevento escono La Gumina e Foulon ed entrano Simy e Jureskin. Ammonizione per Proia al 73’, il quale commette fallo su Tello. Altra occasione per Dionisi che calcia di sinistro al 75’ e il pallone colpisce l’esterno della rete. Chance per l’Ascoli all’80’: Falzerano mette il pallone in area di rigore e Pastina respinge, ma la sfera termina sui piedi di Collocolo che calcia alto sulla traversa. Due cambi nell’Ascoli: all’81’ entrano Simic e Lungoyi al posto di Mendes e Proia.

Giallo per Tello che commette fallo su Lungoyi all’84’. L’arbitro concede sette minuti di recupero e Falzerano al 91′ mette i brividi a Paleari con una conclusione che fa la barba al palo. Traversa di Simic per l’Ascoli: al 97′ il colpo di testa del difensore trova il montante che salva Paleari. Il Benevento regge con l’uomo in meno per più di un tempo e conquista un punticino preziosissimo. Si torna in campo mercoledì per il turno infrasettimanale contro il Sudtirol.