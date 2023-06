Calciomercato – Il giapponese Kubo potrebbe essere l’erede di Lozano

Ad una settimana esatta dalla riapertura del calciomercato, versione estate 2023, fioccano i nomi dei calciatori che partiranno ed arriveranno nei vari club italiani. Per quanto riguarda il Napoli, perso ormai Kim, De Laurentiis sta già lavorando per allestire una squadra competitiva sia per il campionato che per la Champions. Naturalmente si tratta di una missione difficilissima perchè ripetere i livelli raggiunti nell’ultima stagione, culminata con la vittoria del tricolore, sarà molto complicato, in particolare se andasse via anche Victor Osimhen. Intanto dall’Arabia Saudita è giunta un’offerta per il messicano Lozano a cui hanno proposto un ingaggio annuo di 10 milioni di euro, il che lascia pensare che il giocatore voluto da Ancelotti accetti questa faraonica offerta. Dunque, il Napoli si cautela mirando al cartellino del giapponese Kubo, classe 2001, il quale gioca nella Liga spagnola, nella Real Sociedad da esterno mancino, sia sulla destra che sulla sinistra. Takefusa Kubo, di soli 22 anni, potrebbe essere paragonato all’ex Roma Gervinho, avendo la sua stessa velocità e le sue caratteristiche. Per la cronaca, sarebbe sicuramente un acquisto gradito al nuovo mister del Napoli che predilige giocatori molto veloci, abili nelle ripartenze, i quali siano in grado di ribaltare l’azione rapidamente e sorprendere i difensori avversari.