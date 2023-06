NAPOLI – Salta la pista che portava a Kevin Danso, il club azzurro vira su altri profili

La società partenopea che sembrava aver puntato sul giovane difensore austriaco del Lens Kevin Danso, ha cambiato i programmi, rinunciando all’acquisto del cartellino del calciatore naturalizzato in Austria ma di orini ghanesi. La dirigenza azzurra, con a capo De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha scelto di non portare più avanti la trattativa con la società francese, anche perchè il difensore non convince moltissimo il Napoli, campione d’Italia. Del resto i transalpini non erano neanche tanto convinti di lasciarlo andar via. Sarà vero, oppure si tratta di una tattica per far abbassare il prezzo? Adesso occorrerà vedere su chi si andrà a puntare per sostituire il sudcoreano Kim che, quasi sicuramente, l’anno prossimo, vestirà la maglia del Bayerrn Monaco Restano sempre in piedi le piste che portano a Lucumì del Bologna, e a Scalvini dell’Atalanta, sebbene felsinei e orobici vendano carissimo i loro pezzi pregiati.