Ascoli-Benevento, Stellone: “Contento della prestazione. I ragazzi hanno mostrato attaccamento alla maglia”

Un Benevento decimato e con un uomo in meno è riuscito a portare a casa un prezioso punticino dallo stadio ‘Del Duca’ contro l’Ascoli. Queste le parole di Stellone:

“Sono molto contento della prestazione e dello spirito di sacrificio. Siamo stati squadra e nei primi minuti abbiamo avuto qualche occasione. Una gara equilibrata. Espulsione inventata. Capita di sbagliare. Giocare 70 minuti in 10 non è semplice. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Lo spirito mi lascia ben sperare per il futuro. I miei complimenti ai ragazzi.

Tutti hanno corso tanto, non solo Karic. Paleari è stato importante, ma anche La Gumina, Letizia quando è entrato. Siamo in emergenza. In difesa siamo pochi ma le gare sporche, come questa di oggi, ti portano a dare di più.

El Kaouakibi ha sentito un fastidio al flessore. Speriamo non sia qualcosa di grave. Domani vedremo. Dobbiamo crescere in tante situazioni ma in questo momento del campionato è molto importante non prendere gol. E’ un punto che fa morale e sono felice perché bisogna dare continuità”.