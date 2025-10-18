NEWS

Alvino a Terzo Tempo: “La Federcalcio italiana è indifendibile! Stadio Maradona? C’è bisogno di buonsenso”

Vincenzo Letizia 18 Ottobre 2025 0 4 min read

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Questa estate in pochi avremmo scommesso sulla permanenza di Conte in panchina. Poi è cambiato tutto dopo i festeggiamenti sul Lungomare e il chiarimento tra l’allenatore e il presidente. Questo binomio va avanti, De Laurentiis è in una veste nuova e Conte rispetta le aspettative sul campo. Il secondo anno è sempre più difficile, soprattutto quando hai vinto lo scudetto. Tolte le solite tre, negli ultimi trent’anni, non c’è stata nessun’altra squadra che si è ripetuta.

Il focus principale della conferenza di Conte è stato il calcio e i calciatori. Penso che qualcosa l’abbia fatta capire. Ci sono dei tempi di apprendimento. Il Napoli domani è atteso da una partita difficile, il Toro vive un momento di grande difficoltà.

Per me questa Federazione è forte mediaticamente e politicamente, ma non dal punto di vista di quella che dovrebbe essere la riorganizzazione del calcio. Questo è un calcio destinato a morire. Solo in Italia le poltrone diventano comode e nessuno si alza più. La Federazione è indifendibile, i playoff stanno passando come il grande obiettivo raggiunto.

Il governatore De Luca non può sostituire gli organi preposti per la scelta degli stadi per Euro 2032. Abodi non fa fatica a vedere un Europeo senza la città di Napoli. C’è bisogno di buonsenso da parte di tutti.

Vedo un esercito degli ascari del potere, che hanno scritto e detto che la notizia sull’indagine sulla Juventus non fosse una vera notizia. Magari sono gli stessi che chiedono di tutto sulla vicenda di Osimhen. Poi sulla Juve chiedono di non enfatizzare.

Torino-Napoli? Sono dell’idea che il Torino non vada a prendere il Napoli alto, anche per la presenza di Hojlund che è on fire. Sono curioso di capire quali cambi farà Conte”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “C’è una sola differenza per McTominay tra l’anno scorso e oggi”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Di quelli che ricordo, il primo degli allenatori del Napoli a parlare di modulo asimmetrico fu Carlo Ancelotti. Nel calcio di oggi si dovrebbero fare dei moduli per ogni azione.

Noi guardiamo soltanto i gol, che fanno la differenza. McTominay ha avuto un’annata magica l’anno scorso. Ha goduto di un sistema che ha funzionato alla grande con Lukaku che era il riferimento diretto. McTominay nell’ultima parte della stagione ha giocato con Raspadori che è un maestro nello svuotare gli spazi per occupare l’area di rigore. Con il Cagliari quest’anno ha provato la rovesciata ed è diventata una palla tolta per Anguissa, l’anno scorso quella rovesciata ha deciso lo scudetto. Tutti i numeri: corse, contrasti, palloni intercettati, cross, sono in linea tra le due stagioni. C’è una sola differenza e riguarda gli xG. La sua media gol della scorsa stagione è la più alta della sua carriera. Conte ha dato una definizione perfetta: da underdog a MVP”.

Scotto a Terzo Tempo: “Bisogna prima attendere la difesa titolare per la questione dei gol subiti”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Durante il ritiro di Dimaro, c’era chi definiva il Napoli con il 4-3-3 e veniva rimproverato da chi diceva 4-4-2. Allora il compromesso è il 4-1-4-1. Secondo me il Napoli gioca con un 4-3-3 asimmetrico. Uno poi si perde in questi numeri, ma Conte ha ufficializzato i moduli asimmetrici Io credo che al tecnico non piaccia sentir dire che c’è un modulo nuovo, forse teme che con un modulo diverso si preveda un Napoli più forte.  La difesa titolare è un parametro da attendere per capire la questione dei gol subiti. Anche il dualismo dei portieri va assimilati. L’Eintracht ha chiesto alla UEFA di non giocare al Maradona contro il Napoli, oppure di giocare a porte chiuse. C’è stato una risposta da parte della UEFA che il club tedesco vede come un passo in avanti nella questione in vista di un cambio di regolamento per il divieto della trasferta dei tifosi”.

De Magistris a Terzo Tempo: “Torino-Napoli darà la possibilità a Conte di variare il modo di giocare”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“La pausa Nazionali serve anche per la partita col Torino per schierare quei moduli alternativi. L’anno scorso il Napoli aveva sempre lo stesso modulo, si vincevano le partite presto anche per l’abilità di difendere. Io penso che la partita di domani, pur essendo difficile, possa dare la possibilità di variare il modo di giocare.

Io ho sempre detto che la città di Napoli deve apprezzare le persone che danno amore nei momenti difficili. Quando si vince è più facile, ma per arrivare alla vittoria c’è tanta gente che fa il lavoro duro nei momenti difficili per passione. I Quartieri Spagnoli hanno avuto un percorso rivoluzionario: un quartiere che prima era complicato poi è diventato quello del riscatto. C’è Maradona, il murales, la partecipazione della gente. Ma quello che è successo è che si è rotto qualcosa. L’unico modo per governare in armonia è mettere tutti i diretti interessati intorno a un tavolo. Se questo non si fa, succede questa pagina bruttissima che non deve accadere: che un simbolo della città vada sotto sequestro. Serve sinergia tra pubblico e privato, che avrebbe potuto rendere regolamentato quel luogo, per coniugare commercio, sport, Maradona, comunità, accoglienza e sicurezza. Manca il timoniere alla guida del timone. È accaduto nel luogo dove non doveva accadere. È stato il secondo sito più visitato dopo Pompei.

Torino-Napoli? Mi aspetto una partita difficile, ma il Napoli è più forte. Il Torino è una squadra identitaria, non sarà semplice, però tra le due squadre c’è una differenza enorme”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Massimo Briaschi (Ag. Maggio): “Il Watford può essere una soluzione per Christian, ma non è certo che Mazzarri lo voglia, non c’è nulla di sicuro”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Briaschi, procuratore di Maggio “Magari l’Italia non offrirà un […]

6 Giugno 2016 0 54 sec read

LE INTERVISTE – Gattuso bacchetta i suoi: meritavamo di andare sotto 2-0 nei primi 30 minuti

È un Gattuso soddisfatto a metà, che non riesce a mandar giù il brutto primo tempo del Napoli. Un suo giudizio sulla gara.“E’ quello che […]

5 Novembre 2020 0 1 min read

Toni Iavarone: “Il Napoli vive un momento di difficoltà, c’è un problema di brillantezza”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Toni Iavarone, giornalista de Il Mattino “Non credo che il […]

24 Febbraio 2016 0 38 sec read

Cagliari-Benevento, Stellone: “Mi è piaciuta la prestazione. Ho pensato di vincerla e sono fiducioso per il futuro”

Ecco alcune affermazioni di Stellone dopo la sconfitta a Cagliari ad opera di un gol dell’ex Lapadula: “Sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione. […]

11 Febbraio 2023 0 50 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui