Alvino a Terzo Tempo: “La Federcalcio italiana è indifendibile! Stadio Maradona? C’è bisogno di buonsenso”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Questa estate in pochi avremmo scommesso sulla permanenza di Conte in panchina. Poi è cambiato tutto dopo i festeggiamenti sul Lungomare e il chiarimento tra l’allenatore e il presidente. Questo binomio va avanti, De Laurentiis è in una veste nuova e Conte rispetta le aspettative sul campo. Il secondo anno è sempre più difficile, soprattutto quando hai vinto lo scudetto. Tolte le solite tre, negli ultimi trent’anni, non c’è stata nessun’altra squadra che si è ripetuta.

Il focus principale della conferenza di Conte è stato il calcio e i calciatori. Penso che qualcosa l’abbia fatta capire. Ci sono dei tempi di apprendimento. Il Napoli domani è atteso da una partita difficile, il Toro vive un momento di grande difficoltà.

Per me questa Federazione è forte mediaticamente e politicamente, ma non dal punto di vista di quella che dovrebbe essere la riorganizzazione del calcio. Questo è un calcio destinato a morire. Solo in Italia le poltrone diventano comode e nessuno si alza più. La Federazione è indifendibile, i playoff stanno passando come il grande obiettivo raggiunto.

Il governatore De Luca non può sostituire gli organi preposti per la scelta degli stadi per Euro 2032. Abodi non fa fatica a vedere un Europeo senza la città di Napoli. C’è bisogno di buonsenso da parte di tutti.

Vedo un esercito degli ascari del potere, che hanno scritto e detto che la notizia sull’indagine sulla Juventus non fosse una vera notizia. Magari sono gli stessi che chiedono di tutto sulla vicenda di Osimhen. Poi sulla Juve chiedono di non enfatizzare.

Torino-Napoli? Sono dell’idea che il Torino non vada a prendere il Napoli alto, anche per la presenza di Hojlund che è on fire. Sono curioso di capire quali cambi farà Conte”.

Ciro Troise a Terzo Tempo: “C’è una sola differenza per McTominay tra l’anno scorso e oggi”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Di quelli che ricordo, il primo degli allenatori del Napoli a parlare di modulo asimmetrico fu Carlo Ancelotti. Nel calcio di oggi si dovrebbero fare dei moduli per ogni azione.

Noi guardiamo soltanto i gol, che fanno la differenza. McTominay ha avuto un’annata magica l’anno scorso. Ha goduto di un sistema che ha funzionato alla grande con Lukaku che era il riferimento diretto. McTominay nell’ultima parte della stagione ha giocato con Raspadori che è un maestro nello svuotare gli spazi per occupare l’area di rigore. Con il Cagliari quest’anno ha provato la rovesciata ed è diventata una palla tolta per Anguissa, l’anno scorso quella rovesciata ha deciso lo scudetto. Tutti i numeri: corse, contrasti, palloni intercettati, cross, sono in linea tra le due stagioni. C’è una sola differenza e riguarda gli xG. La sua media gol della scorsa stagione è la più alta della sua carriera. Conte ha dato una definizione perfetta: da underdog a MVP”.

Scotto a Terzo Tempo: “Bisogna prima attendere la difesa titolare per la questione dei gol subiti”

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Durante il ritiro di Dimaro, c’era chi definiva il Napoli con il 4-3-3 e veniva rimproverato da chi diceva 4-4-2. Allora il compromesso è il 4-1-4-1. Secondo me il Napoli gioca con un 4-3-3 asimmetrico. Uno poi si perde in questi numeri, ma Conte ha ufficializzato i moduli asimmetrici Io credo che al tecnico non piaccia sentir dire che c’è un modulo nuovo, forse teme che con un modulo diverso si preveda un Napoli più forte. La difesa titolare è un parametro da attendere per capire la questione dei gol subiti. Anche il dualismo dei portieri va assimilati. L’Eintracht ha chiesto alla UEFA di non giocare al Maradona contro il Napoli, oppure di giocare a porte chiuse. C’è stato una risposta da parte della UEFA che il club tedesco vede come un passo in avanti nella questione in vista di un cambio di regolamento per il divieto della trasferta dei tifosi”.

De Magistris a Terzo Tempo: “Torino-Napoli darà la possibilità a Conte di variare il modo di giocare”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“La pausa Nazionali serve anche per la partita col Torino per schierare quei moduli alternativi. L’anno scorso il Napoli aveva sempre lo stesso modulo, si vincevano le partite presto anche per l’abilità di difendere. Io penso che la partita di domani, pur essendo difficile, possa dare la possibilità di variare il modo di giocare.

Io ho sempre detto che la città di Napoli deve apprezzare le persone che danno amore nei momenti difficili. Quando si vince è più facile, ma per arrivare alla vittoria c’è tanta gente che fa il lavoro duro nei momenti difficili per passione. I Quartieri Spagnoli hanno avuto un percorso rivoluzionario: un quartiere che prima era complicato poi è diventato quello del riscatto. C’è Maradona, il murales, la partecipazione della gente. Ma quello che è successo è che si è rotto qualcosa. L’unico modo per governare in armonia è mettere tutti i diretti interessati intorno a un tavolo. Se questo non si fa, succede questa pagina bruttissima che non deve accadere: che un simbolo della città vada sotto sequestro. Serve sinergia tra pubblico e privato, che avrebbe potuto rendere regolamentato quel luogo, per coniugare commercio, sport, Maradona, comunità, accoglienza e sicurezza. Manca il timoniere alla guida del timone. È accaduto nel luogo dove non doveva accadere. È stato il secondo sito più visitato dopo Pompei.

Torino-Napoli? Mi aspetto una partita difficile, ma il Napoli è più forte. Il Torino è una squadra identitaria, non sarà semplice, però tra le due squadre c’è una differenza enorme”.