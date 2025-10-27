NEWS

McTominay shock: “Troppa pressione a Napoli”, il centrocampista pronto a lasciare gli azzurri per tornare in Premier League

27 Ottobre 2025

Secondo quanto riportato dal The Sun, Scott McTominay sarebbe sempre più insofferente alla vita a Napoli. Il centrocampista scozzese, stella del centrocampo azzurro, avrebbe confidato a persone vicine di sentirsi oppresso dall’eccessiva pressione e dall’attenzione costante dei tifosi partenopei.
“La passione dei tifosi può essere una benedizione, ma anche un peso. A Napoli è trattato come un dio, ma questo lo priva di libertà nella vita quotidiana”, rivela la fonte inglese. McTominay starebbe valutando seriamente un ritorno in Premier League, ma resta da capire se si tratti di un reale malessere o di semplici indiscrezioni da smentire.

Vincenzo Letizia

