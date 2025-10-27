BOLLETTANDO

Serie A, Lecce-Napoli: Conte a bassa quota per difendere il primato, per i bookie Lucca vede il rilancio in zona gol

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 1 min read

ROMA – Rilanciato dalla vittoria contro l’Inter, che ha interrotto una serie di due sconfitte riportandolo in testa alla classifica, il Napoli fa visita a un Lecce che a Udine ha visto spezzarsi una striscia di tre risultati utili consecutivi. Al Via del Mare, nel turno infrasettimanale, i bookie vedono favoriti i campioni d’Italia: il “2” – uscito nelle ultime cinque in Puglia – si gioca a 1,48 su Planetwin365 e Betflag, mentre pareggio e vittoria della squadra di Di Francesco – come riporta Agipronews – sono in lavagna nell’ordine a 4,15 e 6,70. Sei delle ultime sette partite con in campo i partenopei sono terminate con almeno tre reti complessive, come cinque delle ultime sette giocate dai salentini: in Puglia, però, gli esperti considerano favorito l’Under, visto a 1,77, mentre l’Over è fissato a 1,95. Lo 0-1 – come la sfida più recente – è il risultato esatto che i bookie vedono in rampa di lancio, visto a 6, leggermente davanti allo 0-2 fissato a 6,50. Tra i pareggi l’1-1 (8) è giudicato più probabile dello 0-0 (11), mentre le quote decollano in caso di affermazione del Lecce: 1-0 e 2-1 valgono rispettivamente 16 e 21 volte la posta puntata.

MARCATORI Antonio Conte ha perso anche De Bruyne nell’ultimo turno, potrebbe riproporre Lucca – espulso sul campo del PSV in Champions – in attacco: un suo gol è in pole a 2,25. La presenza di McTominay e Anguissa (a segno contro l’Inter) nel tabellino dei marcatori è proposta, rispettivamente, a 3 e 4. Nel Lecce, potrebbe trovare una maglia da titolare Camarda: il guizzo dell’attaccante della nazionale Under 21 è fissato 6, Pierotti e Sottil si giocano nell’ordine a 7,50 e 9.

 RED/Agipro

Vincenzo Letizia

