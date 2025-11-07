NewsMix24

COPPE EUROPEE – Un successo, un pari ed una sconfitta per le tre italiane impegnate in Europa e Conference League

Armando Fico 7 Novembre 2025 0 31 sec read

Ieri sono scese in campo, per l’Europa e Conference League, le tre squadre italiane in lizza. Un successo, un pareggio ed una sconfitta, questo è lo score per l’Italia. Nella seconda coppa continentale la Roma di Gasperini è riuscita ad espugnare il campo dei Ranger di Glasgow per 2 a 0, mentre il Bologna non è andato oltre lo 0 a 0, in casa con il Brann, compagine norvegese non irresistibile In Confrence League, brutta sconfitta casalinga per la Fiorentina, battuta ad opera dei tedeschi del Mainz, per 2 a 1. Incredibile, fin qui, l’adamento, assai negativo, della squadra viola, in questa stagione. Chi avrebbe mai immaginato che la Fiorentina potesse cadere così in basso.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Luka Jovic, il bomber che dormiva in macchina

1 Gennaio 1970 0 22 sec read

La Lazio in Campidoglio premiata dalla Raggi. FOTO

1 Gennaio 1970 0 3 sec read

Di Francesco: “Schick sia più cattivo”

1 Gennaio 1970 0 27 sec read

Per Maradona nuovo bypass gastrico

L’ex Pibe do Oro, si trova a Maracaibo in Venezuela, dove si è sottoposto alla sostituzione di un bypass gastrico. Nel 2005, Maradona aveva subito […]

17 Novembre 2015 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui