COPPE EUROPEE – Un successo, un pari ed una sconfitta per le tre italiane impegnate in Europa e Conference League

Ieri sono scese in campo, per l’Europa e Conference League, le tre squadre italiane in lizza. Un successo, un pareggio ed una sconfitta, questo è lo score per l’Italia. Nella seconda coppa continentale la Roma di Gasperini è riuscita ad espugnare il campo dei Ranger di Glasgow per 2 a 0, mentre il Bologna non è andato oltre lo 0 a 0, in casa con il Brann, compagine norvegese non irresistibile In Confrence League, brutta sconfitta casalinga per la Fiorentina, battuta ad opera dei tedeschi del Mainz, per 2 a 1. Incredibile, fin qui, l’adamento, assai negativo, della squadra viola, in questa stagione. Chi avrebbe mai immaginato che la Fiorentina potesse cadere così in basso.