NewsMix24

Giovanni Malagò nuovo presidente FIGC: la carriera del “campione dei rapporti”

Vincenzo Letizia 22 Giugno 2026 0 1 min read

Dalle vette del CONI alla presidenza della Federcalcio: l’era di “Megalò” per rilanciare il pallone italiano

Giovanni Malagò è ufficialmente il nuovo presidente della FIGC. L’elezione, avvenuta lunedì 22 giugno con il voto di oltre 250 delegati, sancisce il passaggio di consegne dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Già dato per favorito da settimane, l’ex numero uno del CONI assume la guida di via Allegri con un mandato chiaro ma complesso: ricompattare le varie anime del calcio italiano e guidare la nazionale maschile fuori dalle secche di tre mancate qualificazioni mondiali consecutive.
A 67 anni, Malagò si presenta con un curriculum da dirigente sportivo di lungo corso, dominato dal dodicennio alla guida del Comitato olimpico italiano (2013-2025). Sotto la sua gestione, lo sport italiano ha collezionato record di medaglie e ha ottenuto l’assegnazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Nonostante le critiche dei detrattori, che gli hanno spesso contestato una gestione accentratrice e la mancanza di riforme strutturali per lo sport di base, la sua figura rimane tra le più influenti del panorama nazionale ed internazionale, quest’ultima consolidata dal ruolo di membro del CIO.
Romano, classe 1959, Malagò ha alle spalle un passato da campione nel calcio a 5 e una carriera imprenditoriale avviata nell’azienda di auto di lusso del padre. La sua vera ascesa è legata alla presidenza del Circolo Canottieri Aniene, storico snodo del potere capitolino, guidato per vent’anni. Noto alle cronache anche per la sua vita mondana e per la fitta rete di relazioni trasversali che attraversa imprenditoria, spettacolo e politica, è stato spesso descritto come il “campione dei rapporti”. Una personalità carismatica che la saggistica sul potere romano ha persino ribattezzato, con un pizzico di ironia, “Megalò”. Ora, quella stessa rete di contatti sarà messa alla prova nella sfida più difficile: curare i mali profondi del calcio italiano.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Sassuolo-Verona LIVE alle 18

FOCUS GIOCATORI Alessandro Matri ha trovato il gol in tutte le 3 partite disputate contro il Verona in Serie A, per un totale di 4 […]

25 Novembre 2017 0 1 min read

Berlusconi si candida… per giocare: “Se ho il tempo vado in campo io”


Berlusconi si candida… per giocare: “Se ho il tempo vado in campo io”

Nuova provocazione del Cavaliere a poche ore da Milan-Chievo: "Se ho il tempo, vado io in campo a giocare…", taglia corto con una battuta, prima della direzione nazionale di Rivoluzione Cristiana di Gianfranco Rotondi a palazzo Grazioli

Parole chiave: silvio berlusconi, milan fan club
28 Ottobre 2015 0 12 sec read

Il rinnovo di Dzeko stoppa il grande valzer degli attaccanti. Llorente il piano B dell’Inter, Icardi aspetta la Juve

Fonte: Repubblica.it…

17 Agosto 2019 0 9 sec read

Di Matteo: “E’ stato importante staccare la spina”

Vacanze ormai terminate per il Lecce di Fabio Liverani, dopo i giorni di riposo concessi dall’allenatore alla squadra in concomitanza con la sosta invernale del […]

9 Gennaio 2018 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui