Zambo Anguissa – Il Ds Manna avrà un nuovo incontro con l’entourage del centrocampista, per parlare del rinnovo contrattuale

Armando Fico 7 Novembre 2025

Il centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa rappresenta un perno cardine nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. Giovanni Manna, pertanto, a breve, avrà un nuovo incontro con l’entourage del calciatore,  al fine di rinnovargli  il contratto. La trattativa è già partita da qualche settimana.  Si proverà così a limare le distanze per trovare un accordo fondamentale per il futuro della squadra.  Del resto Anguissa è  uno dei giocatori più importanti per impatto tecnico e leadership sulla squadra. al momento, però, vi è tanta  distanza tra domanda e offerta. La volontà di prolungare, tuttavia,  è reciproca, ricordiamo che  il rapporto con il club di De Laurentiis  è in scadenza, per cui,  il direttore sportivo ha proposto un’opzione di rinnovo fino al 2027.  

Armando Fico

