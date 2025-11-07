Zambo Anguissa – Il Ds Manna avrà un nuovo incontro con l’entourage del centrocampista, per parlare del rinnovo contrattuale

Il centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa rappresenta un perno cardine nel progetto tecnico e tattico di Antonio Conte. Giovanni Manna, pertanto, a breve, avrà un nuovo incontro con l’entourage del calciatore, al fine di rinnovargli il contratto. La trattativa è già partita da qualche settimana. Si proverà così a limare le distanze per trovare un accordo fondamentale per il futuro della squadra. Del resto Anguissa è uno dei giocatori più importanti per impatto tecnico e leadership sulla squadra. al momento, però, vi è tanta distanza tra domanda e offerta. La volontà di prolungare, tuttavia, è reciproca, ricordiamo che il rapporto con il club di De Laurentiis è in scadenza, per cui, il direttore sportivo ha proposto un’opzione di rinnovo fino al 2027.