Ignoffo, Giubilato, Cammaroto, Occhiuzzi, Pasino e Petrazzuolo

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Arrivo di Milinkovic-Savic al Napoli? Il Napoli non scherza, sta rendendo competitiva la rosa in vista di una stagione lunga e difficile, ci saranno tante alternative. Osimhen al Galatasaray? Soluzione giusta per entrambe le parti: finalmente il Napoli potrà non pensare più a questa telenovela, mentre il giocatore potrà continuare a crescere altrove. Centrocampo del Napoli? Per giocare a 3 ci sono tutti gli elementi, per giocare a 4 o a 5 servirebbe altro. Al momento la qualità è tanta, è giusto premunirsi per non farsi trovare impreparati nel corso della stagione in caso di squalifiche ed infortuni. Tutti avranno il loro spazio, avere tanti giocatori di livello è sempre una cosa positiva, anche negli allenamenti questo elemento fa la differenza. Raspadori? Lui sa ciò che può fare, non va sottovalutato. Il suo obiettivo è restare al Napoli per ritagliarsi ancora una volta il suo spazio, sia a gara in corso che da titolare. Ha sempre dato il suo contributo, anche l’anno scorso. Offre delle alternative importanti, per Conte è un jolly importante. Io al suo posto cercherei di rimanere in un ambiente come quello del Napoli, c’è tanta concorrenza ma puoi raggiungere dei grandi obiettivi”.

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Che ritiro è stato per il Napoli a Dimaro? E’ stato un ritiro molto più pesante sotto l’aspetto lavorativo, ci saranno tante competizioni e quindi i carichi di lavoro sono stati importanti. Le amichevoli non vanno prese in considerazione, si è vista la stanchezza dei primi giorni di lavoro. Il gruppo è compatto e lavora tantissimo, forse più dell’anno scorso. Gli affaticamenti non preoccupano? No, il lavoro di Conte è pesante e qualche problemino può capitare. Soltanto con dei lavori specifici si ridurranno gli infortuni. Milinkovic-Savic? Portiere interessante, è molto forte così come lo è Meret. Meret conosce bene la piazza e ha vinto due scudetti, ma l’arrivo di Milinkovic-Savic è importante, dimostra che certi calciatori vengono al Napoli anche senza la certezza della titolarità. La difesa sarà completa dopo l’acquisto del vice di Di Lorenzo? Credo di sì, speriamo che Buongiorno possa avere meno infortuni. Difficoltà per Juanlu Sanchez ed eventuale permanenza di Zanoli? Io darei una opportunità a Zanoli, ha fatto bene al Genoa e conosce lo spogliatoio. Sa che deve lavorare tanto avendo avanti il capitano in quel ruolo. Valuterei questa possibilità, magari il Napoli ci sta pensando. Il Napoli sta spendendo già tanto, risparmiare in quel ruolo non sarebbe un dramma”.

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Riflessioni su Zanoli e difficoltà per Juanlu Sanchez? A me risulta che l’affare per lo spagnolo sia in chiusura, è la priorità del Napoli. Siamo alle schermaglie finali. Per Zanoli ci sono due problemi: uno tattico, l’altro è legato alla posizione dell’entourage che vorrebbe portarlo altrove per farlo giocare di più. Il Napoli ci sta abituando bene quest’anno sul mercato, ha fatto tutto in fretta, ma c’è ancora molto tempo per completare la squadra. Milinkovic-Savic? Partirà come vice di Meret, ma dopo aver investito quella cifra il Napoli punterà molto su di lui. Potrebbe diventare il titolare nel corso della stagione. Meret ha rinnovato, ma solo per due anni, quindi in ottica futura Milinkovic-Savic potrebbe prendere il suo posto a lungo andare. L’anno prossimo tante squadre italiane cambieranno portiere. Donnarumma? Il PSG sta cercando un sostituto, il rinnovo è in stand-by. Difficile un suo passaggio al Galatasaray dopo aver già speso tanto per Osimhen. Lo abbiamo visto anche con Calhanoglu. Sesto centrocampista? Miretti è una pista mediatica, piace tanto a Manna e Conte, ma non potrebbe essere il vice di Anguissa. C’è inoltre distanza sulla valutazione tra Napoli e Juventus. Credo possa arrivare un centrocampista più fisico, ma questo affare si farà più in là. Il Napoli continua a lavorare per Ndoye, su di lui c’è anche il Nottingham Forest: anche il club inglese ha l’accordo col giocatore, ma non ha fatto un’offerta al Bologna. Lo stesso calciatore non ha mostrato una volontà precisa, quindi il Napoli potrebbe e dovrebbe guardare altrove. Grealish e Sterling? Poco di concreto, piste anche qui mediatiche. C’è un altro nome dietro le quinte, un nome di prima fascia. Sullo sfondo c’è anche Chiesa”.

DIEGO OCCHIUZZI, campione di scherma, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mondiali di scherma e grandi risultati per l’Italia? Sì, abbiamo sempre questa pressione di fare bene sin da bambini. Alle Universiadi abbiamo dominato, mentre ai Mondiali stiamo facendo bene ma non benissimo, in questo momento c’è un ricambio generazionale. Detto questo siamo sempre lì, siamo sempre forti. Chi è il nuovo Occhiuzzi? Non c’è, ma Curatoli sta dimostrando di essere un campione, ha vinto il bronzo ai Mondiali ed ora è in finale con la squadra. Ci aspettiamo tanto anche da lui. Mi aspettavo un Napoli campione d’Italia per due volte in tre anni e l’arrivo di De Bruyne? L’anno scorso nessuno si aspettava di vincere, ma ormai il Napoli ha una dimensione importante. E’ una realtà europea ed è in crescita da tanto tempo, quest’anno si sta costruendo una squadra importantissima e si potrà fare bene anche in Champions League. Come far convivere tanti atleti di livello nella stessa squadra, ad esempio Meret e Milinkovic-Savic? Per l’allenatore è importante dare importanza a tutti i calciatori, ma quest’anno ci sarà modo di far giocare tutti. Io ho fatto squadra con tanti campioni, l’obiettivo comune era la vittoria e non importava chi saliva sulla pedana. Spero che tutti abbiano lo stesso obiettivo anche nel Napoli. Mercato rapido da parte del Napoli? Non me lo aspettavo, il presidente De Laurentiis ha sempre fatto grandi scelte ma con tempi diversi. Quest’anno, invece, quasi tutti hanno fatto la preparazione assieme, quindi per l’allenatore è stato più semplice. Vedo una organizzazione da grande squadra. Per gli acquisti non faccio nomi, spero possano arrivare altri grandi calciatori per completare la squadra ed avere tante alternative. Permanenza di Conte buon segno anche per il futuro? Credo di sì, lui ha scelto di restare qui ed il progetto potrà solo crescere, siamo sulla strada giusta. Con lui possiamo essere sereni”.

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mercato molto più rapido del Napoli rispetto al passato? Quest’anno il club si è mosso con largo anticipo, soprattutto rispetto all’anno scorso. I giocatori stanno arrivando nei tempi giusti, quindi vanno fatti i complimenti ai dirigenti e al presidente. Conte ha la squadra quasi al completo già in ritiro, una cosa che non si vedeva da tempo. Milinkovic-Savic? E’ un portiere di grande rendimento, completa e rafforza il reparto difensivo del Napoli. E’ un innesto di personalità, fisicità ed esperienza. Il Bologna tira troppo la corda per Ndoye? Se ne parla da gennaio, credo che alla fine il Bologna dovrà cedere di questo passo. Spero e credo che alla fine arriverà, è un giocatore di assoluto valore. Il Napoli, però, starà sicuramente seguendo anche altri nomi importanti. Miretti? Alla Juventus era ancora acerbo, l’anno al Genoa lo ha fatto maturare. Al Napoli potrebbe essere un’alternativa valida, può ricoprire più ruoli. Raspadori? Lo conosco personalmente avendo allenato il fratello. Mi piacerebbe vederlo ancora al Napoli, è stato determinante anche per lo scudetto. E’ un ragazzo serio e professionale, oltre ad essere bravissimo in campo. Ha sicuramente tanto mercato, viene penalizzato solo un po’ dalla fisicità. Il fratello non lo sento da tempo, lo allenavo da bambino. Il Napoli quanti giocatori potrà portare alla Nazionale di Gattuso? Di Lorenzo è una certezza, poi Gattuso di certo in una situazione difficile si potrà affidare molto ai giocatori azzurri. Non si può saltare il terzo Mondiale di fila”.

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Ritiro di Dimaro? Il Napoli ha messo benzina nelle gambe, i carichi sono stati pesantissimi. La sconfitta con l’Arezzo non fa testo, ma contro il Catanzaro abbiamo iniziato ad intravedere qualcosa. Ora la rosa azzurra è quasi completa, mancano solo tre tasselli, magari vedremo la squadra completa a Castel di Sangro. Juanlu Sanchez? Il Napoli fa bene a prendere tempo, vale lo stesso per Ndoye e Miretti: il Napoli potrebbe chiudere tutti e tre gli affari oggi, ma certi giocatori non vanno strapagati, il tempo c’è. C’è la volontà di accontentare Conte, ma ci sarà tempo e modo per lavorare al meglio per completare la rosa. Giorni di riposo prima di Castel di Sangro? Saranno importanti anche per giocatori come McTominay, qualcuno ha avuto dei problemi ma nulla di grave. Tutto sotto controllo. Dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro ci saranno tre amichevoli, anche lì il Napoli lavorerà tanto. Poi prima del Sassuolo, prima giornata di campionato, ci si allenerà a Castel Volturno”.