De Maggio, Giuffredi, Ventura, Polito, Colomba, Giubilato a Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Oltre a Milinkovic-Savic il Napoli potrebbe prendere anche un altro portiere. Piace il nome di Alessio Cragno, svincolato. L’obiettivo numero uno è Ndoye, poi c’è Zaccagni, c’è Chiesa, c’è Nusa e c’è anche Kevin”.

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci? Se il Napoli l’ha scelto vuol dire che ha delle qualità importantissime. Il Napoli ha una forza ed una fortuna che sono quelle che i giocatori che sceglie vengono allenati da uno dei più bravi del nostro calcio e che riesce a migliorare, più di tutti, i calciatori. Marianucci, con Conte, ha ampi margini di miglioramento e può diventare un calciatore di livello ancora più alto. Di Lorenzo arrivò a Napoli a ventisei anni, Marianucci è arrivato a ventuno. Di Lorenzo ebbe la fortuna di avere bravi allenatori come Ancelotti, Gattuso e Spalletti ed anche qualcuno meno bravo. Marianucci parte subito con Conte che è tra i più bravi a livello internazionale e questo sarà un vantaggio. Nel giro di due o tre anni può diventare un giocatore di alto livello e fare dieci anni di carriera importanti. Folorunsho? Sta facendo le visite in questo momento, si sono trovati gli accordi col Cagliari e stasera sarà in Sardegna. La formula dell’affare è il prestito con diritto di riscatto ed è una scelta studiata perchè credo che Pisacane diventi un grande allenatore. Pisacane è uno scugnizzo, sono certo entrerà nella testa di Folorunsho per fargli ripercorrere ciò che fece a Verona e, perchè no, ritornare nel giro della nazionale. Politano? Credo abbia avuto uno stiramento, ci vorranno dai sette ai dieci giorni per recuperare. De Bruyne? Il risultato di ieri non va guardato, per mia abitudine non guardo le prime tre o quattro gare di campionato. L’amichevole di ieri lascia anche degli spunti positivi e De Bruyne ha dimostrato di essere un campione. Ieri Vergara è entrato molto bene. Il futuro di Vergara? Vergara è molto forte, è tecnico, ha un grande motore ed una grande forza. Può stare ai livelli del Napoli. Conte lo conosce meno ed ha bisogno di allenarlo e di capire che giocatore ha in mano in questo ritiro. Se non dovesse restare al Napoli meriterebbe di giocarsi comunque le sue chance in Serie A. Oristanio al Torino? Ne stiamo parlando da diverse settimane, c’è questa possibilità. Oristanio piace a Baroni, piace al Torino e vedremo nei prossimi giorni. Zaccagni al Napoli? No, il Napoli prenderà Ndoye, faranno di tutto per prenderlo”.

Gian Piero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Le amichevoli precampionato non hanno valore, il risultato è l’ultima cosa che interessa. Ciò che importa è la verifica di quelle componenti che sono determinanti nella costruzione di un gruppo. A Napoli son arrivati calciatori importanti con caratteristiche ben precise e bisogna dargli tempo. Le amichevoli, per me, son stati sempre dei test per fare delle verifiche senza pensare al risultato. Lucca? Non l’ho mai allenato, ho imparato a conoscerlo quando era a Pisa. Da Pisa mi chiamavano spesso e me ne parlavano molto bene. Poi quando Mancini andò a visionarlo al Pisa iniziai ad informarmi di più e già all’epoca pensavo avesse bisogno di maturare. Ha fatto il suo percorso, all’estero ha fatto fatica, ma quest’anno all’Udinese si è ritagliato uno spazio importante. Lucca ha ancora grandissimi margini di miglioramento, bisogna capire come si avvicinerà ad una piazza come Napoli che vuole vincere”.

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ motivo d’orgoglio sfidare il Napoli campione d’Italia, ha sempre un fascino diverso giocare certe partite anche se vale poco il calcio d’estate. Ho sempre visto poco il calcio d’estate. In questo momento abbiamo 7/8 calciatori ammalati per un virus. Rispoli dal Como? Sì, vogliamo svecchiare un po’ la rosa. E’ un pupillo di Fabregas e l’abbiamo preso in prestito. Il progetto Napoli? Napoli ci porta grandi soddisfazioni anche a livello europeo, si è alzato il livello e va detto grazie alla proprietà che sta dando visibilità anche alla città. Spero che il Napoli si possa ripetere anche quest’anno. Operazioni Napoli-Catanzaro? Sono amico di Manna, ma ad oggi non ne abbiamo parlato perchè solitamente i giovani del Napoli passano al Bari. Sgarbi? Giovane forte, deve prima confermarsi in B”.

Franco Colomba, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un ragazzo molto applicato, è sempre concentrato ed è voglioso di ricevere ulteriori consigli da Conte che è il top. Quest’anno Italiano è stato bravissimo con Beukema che, però, può migliorare ancora. Ndoye? Non parlo di cifre, ma di sicuro è un giocatore che salta l’uomo quasi sempre ed aiuta molto in fase difensiva. E’ un giocatore che in un gruppo che punta a vincere il campionato ci sta bene, non è fuori luogo. A Bologna è migliorato molto nell’andare a chiudere l’azione, ha fatto diversi goal”.

David Giubilato, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un grandissimo difensore. De Bruyne? Criticarlo è una bestemmia. Mi sto divertendo in questa sessione di mercato del Napoli, continuo a ripetere che c’è un lavoro fantastico da parte di De Laurentiis e di Manna. Abbiamo un anno di vantaggio rispetto alle altre. Il Napoli di De Laurentiis come il Milan di Berlusconi? Ci può arrivare, in De Laurentiis vedo la stessa programmazione. Poi è chiaro che il Milan avesse risorse diverse. Oggi, giocatori come De Bruyne, scelgono Napoli, mentre due anni fa non l’avrebbero mai scelta”.