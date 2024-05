Franco Ordine – Conte al Napoli? Sono molto dubbioso che questa operazione vada in porto, sapendo come la pensa De Laurentiis

Il noto giornalista ed opinionista in varie tv locali e nazuionali, Franco Ordine, ieri sera, ospite in una trasamissione sportiva di un’emittente napoletana, ha rivelato di essere assai scettico sull’eventuale arrivo di Antonio Conte a Napoli, quindi, sebbene le notizie che giungono da più fonti, parlano di un’imminente chiusura della trattativa tra le parti, non ci crede ancora, visto che De Laurentiis, finora, non si è mosso ufficialmente, prima, pur sapendo che l’ex tecnico del Tottenham non era legato da nessun vincolo contrattuale. Il presidente del club azzurro, nell’ultima conferenza, ha affermato di non poter dire nulla di certo sul prossimo allenatore della squadra partenopea, perchè tutto è, attualmente, in via di definizione e non deve vincere il tifo ma la razionalità, per cui è facile pensare che, prima di fare un esborso economico molto oneroso, per far si che l’allenatore tra i più accreditati in Italia e all’estero possa sedere sulla panchina del Napoli, ci vuol pensare due volte. Fatto sta che ha chiesto dieci giorni di tempo per svelare chi sarà il nuovo mister dalla stagione 2024/25. Conoscendo l’imprenditore, oserei dire che, come San Tommaso, se non vedo, non ci credo, neanche io. Del resto, Conte se venisse vorrebbe carta bianca ed un programma societario ben preciso, condito da acquisti di un certo livello, pertanto non sono sicuro che De laurentiis accetterebbe simili condizioni. Tanto è vero, che oltre a Conte, il massimo esponente partenopeo ha in caldo, tuttora, altri nomi, primi fra tutti quelli di Italiano e Pioli.