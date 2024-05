Editoriale – Si è conclusa una stagione azzurra orribilis, è stato l’anno peggiore della gestione De Laurentiiis, il presidente avrà capito la lezione?

Editoriale post campionato. Con l‘ultima gara di campionato di domenica, a Fuorigrotta, contro il Lecce, terminata con l’ennnesima amarezza per il risultato di 0 a 0 che ha estromesso il Napoli dall’Europa, finalmente è stata scritta la parola fine ad una stagione orribilis da dimenticare in tutta feretta, sperando che non si ripeta mai più. Troppa sofferenza e troppa delusione per i milioni di sostenitori azzurri sparsi nel mondo che, adesso si augurano che De Laurentiis abbia fatto tesoro degli errori ed abbia compreso la lezione, in modo tale da dover rifondare una squadra che sia all’altezza per lottare peri i primi posti e non sfigurare nelle coppe europee, a partire dalla prossima stagione, dove c’è bisogno che sieda, in panchina, un tecnico con i cosiddetti attributi. Si parla di un probabile approdo alla corete di De Laurentiis di Antonio Conte; se così fosse, parlerei di un gran colpo del Napoli, dal punto di vista calcistico, ambientale e pure aziendale, malgrado i rischi altissimi di un’operazione costosissima. Il patron, messa alla spalle, la sua più disastrosa annata deve, obbligatoriamente, correre ai ripari. Dopo aver preso tanti schiaffi, non può, ovviamente porgere, l’altra guancia ma reagire ed in fetta anche. Ingaggiare l’allenatore leccese, vincente per natura, significherebbe che il buon Aurelio abbia ritrovato il senno perduto e voglia prendersi una netta rivincita. Al momento, tuttavia, non vi è nulla di sicuro, perchè non c’è ancora nero su bianco. L’imprenditore cinematografico romano sta riflettendo e valutando il da farsi ed è pronto, però, a mettersi in gioco, per riportare alla riva la barca affondata. Forse non tutti i mali vengono per nuocere e se questo disastro darà lnizio ad un nuovo ciclo vincente, benedetto questo disastro. Ora, come ha detto De Laurentiis, non resta che attendere gli eventi e sperare che questi rumors sfocino, una volta per tutte, in realtà.