Schwoch, Montervino, Caruso, Benedetti, Soviero, De Maggio, Causio a Kiss Kiss Napoli

Stefan Schwoch, ex calciatore, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “40 milioni per Ndoye? Se mi fai la domanda secca dico che non vale tutti questi soldi, per me sono troppi. In alternativa prenderei Grealish salta l’uomo è un giocatore importante, Sterling ha esperienza però in fase calante. Un giocatore del livello di De Bruyne non si vedeva da anni nel nostro campionato. Il mercato del Napoli è stato lucido ed ha migliorato tutti i punti deboli dell’anno scorso. Quando giochi con lo scudetto sulle maglie tutti ti vogliono battere. Ha alzato il livello e la qualità della rosa”.

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chi si permette di mettere in discussione De Bruyne è un pazzo e vuole creare un caso inutile. Col Catanzaro è stato l’accentratore del gioco del Napoli, i compagni si appoggiavano a lui appena era libero. I giocatori che ha preso il Napoli vengono da stagioni straordinarie, forse si è speso qualche milione in più, ma il Napoli è una società forte che se vuole un calciatore lo prende e basta. Chi dice che il mercato del Napoli è fallimentare non può essere un tifoso del Napoli. Lang? Io l’avrei preso già a gennaio. Neres? La qualità sua non si discute, si può solo discutere l’autonomia che ha durante l’anno. Le sue ultime stagioni non sono state felicissime per via degli infortuni. Neres è un giocatore forte, quando arrivò a Napoli i migliori giornali portoghesi si chiedevano se a Napoli fossero pazzi a non farlo giocare. E’ uno che si accende per venti minuti e fa goal o assist e va bene anche così. Milinkovic-Savic? Gioca lui, parte titolare Meret, ma poi Milinkovic-Savic si prende il posto. Nello sviluppo tattico del Napoli serve un portiere diverso come Milinkovic-Savic. La costruzione del Napoli è cambiata, oggi il Napoli imposta con due difensori più il portiere, cosa che l’anno scorso non avveniva”.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo degli indicatori che ci lasciano intendere che le presenze supereranno quelle delle scorsi ritiri. Sarà il miglior ritiro d’Europa. Compleanno Conte? I fuochi non sono più una sorpresa, ma non dico troppo per riservare un po’ di suspense. Nella giornata di giovedì gli faremo una sorpresa. Quest’anno ci hanno richiesto l’utilizzo di tutti e tre i campi in erba e li abbiamo resi tutti e tre prestanti. La palestra sarà libera, ma senza attrezzi. Il teatro più elegante sarà il Palasport che ospiterà il trofeo ed un grosso led wall. I tifosi troveranno diversi cartelloni per le aree di parcheggio, sarà impossibile non parcheggiare. Calendari degli allenamenti? C’è un dato evidente, nelle domeniche si giocano le amichevoli più un allenamento col Sorrento. Gli altri giorni gli allenamenti sono a porte aperte, ma per i sabati ci sarà molto afflusso e per avere più libertà di scegliersi il posto è meglio vedere gli allenamenti dal lunedì al giovedì. Parcheggi per i bambini disabili? C’è un ingresso speciale che saranno al coperto. Abbiamo anche diversi parcheggi per i disabili. Tutta l’area del Palasport sarà caratterizzata da giochi per i bambini. L’arrivo della squadra è previsto per il pomeriggio di mercoledì prossimo”.

Silvano Benedetti, dirigente sportivo, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Effettivamente la carriera di Milinkovic-Savic al Toro è partita in sordina, era il secondo di Sirigu, ha iniziato piano piano anche con qualche errore, la sua spregiudicatezza è stato un tratto distintivo, senza remore, è cresciuto, è maturato molto. Il mercato del Napoli ha seguito dei parametri, la squadra di Conte è molto strutturata, se in Europa vuoi fare un certo cammino, devi avere una squadra fisica. L’obiettivo di Antonio è quello di volersi giocare l’Europa al massimo delle sue possibilità. Lucca l’ho scelto io nella scuola calcio, ragazzo cresciuto tra mille difficoltà, ragazzo splendido che conosco e Conte lo farà diventare un top player, ne sono sicuro”.

Salvatore Soviero, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli aveva bisogno di un portiere con caratteristiche diverse da quelle di Meret. Il Napoli ha sempre avuto problemi nel giro palla e Milinkovic-Savic è un portiere ultra moderno che in questi due campionati ha fatto benissimo. Milinkovic-Savic non è il portiere di riserva, le gerarchie non sono così definite, il serbo è un nazionale. Meret ha avuto la possibilità e di lui nessuno è mai stato convinto al massimo. Se Conte ha scelto Milinkovic-Savic è perchè vuole farlo giocare titolare. Se poi giocherà Meret avrà un concorrente diverso da quelli che ha avuto negli ultimi due anni. Non credo al fatto che Meret avesse delle proposte oltre a quella del Napoli”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Oggi abbiamo sentito la Cremonese, filtra molto ottimismo per Zerbin già nella giornata di oggi. Il Torino sta cedendo Sanabria alla Cremonese e può prendere Simeone che è in uscita. Napoli vicino alla chiusura per Juanlu, piace molto anche Miretti ma la Juve ha fatto una richiesta molto alta. Zanoli e Vergara andranno anche a Castel di Sangro, Conte li vuole valutare ancora. Su Zanoli ci sono Bologna, Fiorentina e Torino. Su Vergara ci sono Pisa, Cremonese e Sassuolo oltre il Lecce. Cheddira s’è convinto ad accettare la proposta del PAOK Salonicco che gli ha offerto un triennale importante. Lo avrebbe voluto la Cremonese, poi Nicola ha scelto Sanabria del Torino. Anche il Monza avrebbe fatto carte false per avere Cheddira, ma il marocchino ha metabolizzato l’idea di andare a giocare in Grecia. 3 milioni di euro nelle casse del Napoli”.

Franco Causio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ndoye costa troppo. Se Ndoye costa 40 mln allora quanto saremmo dovuti costare io e Bruno Conti? Io fossi nel Napoli prenderei Chiesa, scommetterei su di lui. Conte dovrebbe plasmare Chiesa che ha qualche lacuna nella fase difensiva e sui cross, però calcia bene in porta e salta sempre l’uomo. Lucca? Mi auguro diventi il titolare della nazionale, ha una corsa importante e fisicamente è forte. Poi da Lukaku può solo imparare e Conte, in settimana, farà allenamenti specifici con le punte. Lucca è già forte mentalmente, si prende le sue responsabilità ed ha tutte le potenzialità di diventare il futuro della nostra nazionale”.