ANTEPRIMA PARTITA – Bologna vs Napoli, sfida tra Vincenzo Italiano e Antonio Conte per portare a casa punti importantissimi

Armando Fico 7 Novembre 2025 0 2 min read

Domenica pomeriggio, alle 15, allo Stadio Dall’Ara, andrà in scena il match di alta classificafra il Bologna ed Il Napoli. Sfid, dunque tra i due allenatori Vincenzo Italiano ed Antonio Conte, per portare a casa punti importantissimi per il proseguo del campionato, giunto al’undicesima giornata che si aprirà stasera con ilprimo anticipo in cui sidaranno battaglia, in uno scontro diretto per la salvezza Ilpisa e la Cremonese. La compagine partenopea  arriva al match coi rossoblù dopo i due pareggi consecutivi , a reti bianche, contro il  Como in serie A  e  col Francoforte in Champions League.I padroni di casa non potranno contare su il lungo degente Ciro Immobile e Freuler, Italiano, pertanto si affiderà  in avanti, a Castro e Orsolini, quest’ultimo capocannoniere del torneo con 5 reti all’attivo. Dal canto, il mister azzurtro dovrà fare a meno  degli inforttunati dell’ultim’ora  Glimour e  Spinazzola, oltre, naturalmente a Lukaku, De Bruyne, Meret.  Di Lortenzo e compagni, ora sono ad una svolta: Tornare ad essere vincenti come all’inizio della stagione, oppure restare nel limbo dell’anonimato.  I rossoblù emiliani, reduci dal pari casalingo in Europa League con il Brann dovrebbero schierarsi, davanti al portiere Skorupski, con Holm, Heggem, Lucumì, Miranda,  Pobega, poi a centrocampo spazio alla coppia Ferguson-Moro. Sulla trequarti, Orsolini, Fabbian e Cambiaghi  a sostegno di Castro.  Gli ospiti,  invece, adottando il 4/3/3, sfideranno i felsinei con Milinkovic Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, in difesa, mentre nella zona mediana i soliti noti, Anguissa, Lobotka, McTominay. In avanti, spazio a Politano, Hojlund, Neres.  Il tecnico leccese punta sul risvegliodell’attaccante danese per venire a capo di questa delicata partita. Alla luce di queste indicazioni, qui di seguito, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

NAPOLI (4‑3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres

Passiamo, come di consueto alle statistiche che riguardano il Bologna ed il Napoli: le due contendenti di domenica si sono affrontate,  in 4 competizioni per un totale di 152 partite: Il bilancio vede in vantaggio gli azzuri che vantano 61 successi contro 48 dei rossoblù,  43 i pareggi. l campani non hanno mai perso nelle ultime 6 trasferte, disputate nel capoluogo emiliano. Tuttavia, il Napoli non coglie la vittoria, al Dall’Ara,  dalla stagione 2021-22. L’ultimo scontro risale al 7 aprile  scorso e il match di Bologna finì 1-1. La formazione bolognese ha pareggiato le ultime tre gare casalinghe in  Serie A, contro i partenopei. Per concludere, gli azzurri hanno fatto cilecca  in due delle cinque trasferte di questa stagione, eguagliando così, già il numero di k o,  fuori casa, incassati nell’annata del quarto scudetto.

