JUVENTUS-NAPOLI, FORMAZIONI UFFICIALI: RRAHMANI, DEMME E LOZANO DAL 1′

Ecco i 22 che scenderanno in campo nel recupero di campionato tra Juventus e Napoli.

Nel Napoli rientrano tra i titolari Demme, Rrahmani e Lozano. Conferma in porta per Meret.

Nella Juventus, Buffon in porta.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.