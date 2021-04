LA SCOMMESSA – RECUPERI DI SERIE A E CHAMPIONS, LA NOSTRA GIOCATA

Si disputano oggi i recuperi della serie A con le sfide Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, che giocheranno oggi in contemporanea con fischio d’inizio alle 18.45. Le quote per i due recuperi offrono scenari molto interessanti soprattutto in caso di imprevedibili colpi di scena. L’Inter è la squadra contro cui il Sassuolo ha vinto in serie A più volte, 7 successi su 15 sfide, contro nessun’altra formazione ha registrato più vittorie nel torneo. L’Inter, invece, ha vinto le ultime 10 partite in casa di serie A e vuole continuare ad allungare sulle inseguitrici. La vittoria dell’Inter è data a 1,30, mentre una clamorosa vittoria degli emiliani a San Siro paga 9,00 e il pareggio è dato a 5,50. L’Under 1,5 paga 5,50 mentre l’Over 3,5 viene dato a 2,10.

Il big match tra Juve-Napoli, recupero della terza giornata di campionato, vede le due squadre arrivare in diverse condizioni. Il Napoli si presenta all’Allianz Stadium forte delle ultime quattro vittorie consecutive, mentre la Juventus ha raccolto un solo punto nelle ultime due sfide facendosi recuperare proprio dal Napoli al quarto posto, entrambe appaiate a 56 punti. Una vittoria dei partenopei è data a 3,75, il pareggio a 3,60 mentre la vittoria casalinga della Juve paga 1,90. Per quanto riguarda i gol, l’Under 0,5 è dato a ben 12,00 mentre l’Over 2,5 paga 1,75. Ci aspetta un’interessante sfida per il raggiungimento di un posto in Champions.

Le quote nel dettaglio:

1,30 INTER, 5,50 pareggio, 9,00 SASSUOLO CALCIO

1,90 JUVENTUS, 3,60 pareggio, 3,75 NAPOLI

La nostra giocata (il gioco è vietato ai minori e può creare dipendenza patologica):