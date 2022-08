IL FISCHIETTO – Verona vs Napoli sarà diretta da Fabbri di Ravenna

Ci siamo, torna il campionato di serie A e torna anche la rubrica dedicata alla sestina arbitrale che scenderà in campo a dirigere gli azzurri. Per la prima giornata del nuovo torneo, è stato chiamato ad arbitrare il posticipo di ferragosto, delle ore 18,30, ovvero il match del Bentegodi, Verona vs Napoli, il signor Fabbri di Ravenna. Con il fischietto romagnolo collaboreranno i giudici di linea Lombardo e Lombardi, il quarto uomo Meraviglia e infine in sala Var Di Paolo e Bindoni.