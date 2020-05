Probabile nuovo calendario ripresa Champions League

Aspettando notizie ufficiali da parte della Uefa, si parla delle ipotesi più probabili per quanto riguarda le date della ripresa della Champions League. L’organo europeo è intenzionato a far giocare le altre gare restanti della massima competizione continentale nel prossimo mese di agosto. Questa, per ora, resta la soluzione più idonea per la ripresa della manifestazione. Se cosi fosse le due partite di ritorno delle squadre italiane impegnate nei ritorni degli ottavi, cioè Juventus e Napoli, si giocherebbero il 7 e 8 di agosto. Juventus vs Lione, prima ed il giorno dopo Barcellona vs Napoli. Archiviate queste gare, si proseguirebbe con i quarti di finale, tra l’11 ed il 12; ricordiamo che la squadra di Gasperini è già ai quarti di finale. Quindi si passerà alle due semifinali, da giocarsi il 18 ed il 19 per poi concludere il torneo il 29 agosto allo Stadio Ataturk Olimpiyat di Istanbul come da copione. Il format del torneo resterebbe inalterato con gare di andata e ritorno rigorosamente a porte chiuse. Ma vediamo qui di seguito il probabile nuovo calendario di Champions League:

Ritorno Ottavi Champions – 7 e 8 agosto Quarti finali Champions – 11 e 12 agosto (andata) – 14 e 15 agosto (ritorno) Semifinali Champions – 18 e 19 agosto (andata) – 21 e 22 agosto (ritorno) Finale – 29 agosto 2020 (Istanbul)

