STOPANDGOAL.COM – Napoli, cessione ad Amazon: arriva un termine della Lega

Napoli ceduto ad Amazon, la Lega Serie A conferma l’obbligo per De Laurentiis. Le parole del presidente della FIGC sono chiare, ora toccherà ad una nuova proprietà.

Costretto a vendere la sua società, non succederà una “Salernitana-bis”. Parola di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che ha parlato proprio del caso legato al Napoli, con il presunto interesse della società di Amazon, pronta a subentrare. Voce circolata nei giorni scorsi, che non è da sottovalutare, considerando l’ipotesi cessione di una delle società, della famiglia De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli ad Amazon, Gravina ha confermato che dovrà assolutamente cedere una delle sue società entro due anni. Ci sono il Bari e il Napoli tra le sue società e, per tale motivo, non si creerà un nuovo caso come quello vissuto di recente con Lotito, diviso tra Salernitana e Lazio.