Gli interventi di Andrea Santoni, Nando Orsi e Valentin Paoluzzi a Radio Marte

Andrea Santoni, giornalista.

“Nazionale? Calcio particolare, non si fa un discorso di continuità diretta e non è facile trovare il filo del ragionamento. Alle volte noi siamo severi anche nei giudizi perché applichiamo lo stesso metro di paragone dei club. Chiaramente le aspettative si sono alzate e poi c’è un fatto: questa squadra vince sempre. Di riffa o di raffa, spesso giocando bene ma anche in maniera meno brillante, spesso riesce a vincere. E non è scontato. Le avversarie non sono di primo rango ma per esempio la Germania è stata battuta dalla Macedonia in casa. La nostra Nazionale va seguita con affetto e attenzione. Positivi COVID-19 in Nazionale? C’è grande preoccupazione. Il protocollo della Nazionale è molto attento, lo staff medico di assoluto valore. Speriamo la situazione rimanga controllata e contenuta”.

Nando Orsi, opinionista ed ex portiere.

“Napoli-Crotone? Partita non semplice dal momento in cui il Napoli pensa che sarà semplice. Il Napoli deve vincere questa partita perché dopo arriva la partita di svolta del campionato. Se vuole conquistare la Champions League bisogna vincere a Torino. Il Napoli senza Ospina, Koulibaly e Demme può comunque farcela contro un Crotone che però, essendo all’ultima spiaggia, avrà motivazioni notevoli. Ora con Cosmi c’è una squadra con più temperamento, non molla mai. Però non è che possa cambiare più di tanto, le qualità della squadra sono quelle. Il Napoli deve mettere subito in chiaro la superiorità. Meret agli Europei? Per me è uno dei più bravi portieri in Italia, dietro solo a Donnarumma. Poi ovvio, non giocando di continuo e non avendo un palcoscenico garantito ci sono meno possibilità. Ma sulle sue qualità non si discute”.

Valentin Paoluzzi, giornalista.

“Maradona e la danza all’Olympiastadion? Sul momento si capiva già la particolarità del momento, si stava vivendo qualcosa di particolare. Abbiamo registrato il regista belga che aveva fatto le riprese quella sera e un collega dovrebbe intervistare anche Careca. Ci sono tanti bei ricordi, i napoletani sul posto erano tanti e lo sappiamo, sono grandi viaggiatori. Provo tanto affetto pe Gattuso: brava persona, buon allenatore, forse ha qualche limite ed è arrivato alla fine della storia con il Napoli. La qualificazione alla Champions è a portata di mano, provarci sarebbe un delitto. La Juventus sta rischiando alla grande, sarebbe una beffa per loro farsi prendere posto dal Napoli. Koulibaly? Da un anno e mezzo non è più lo stesso giocatore di prima, penso che il treno per una big sia saltato. Osimhen? In Francia ha fatto solo una stagione a grandi livelli, è stato pagato troppo ma bisogna dargli tempo”.