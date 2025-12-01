Ignoffo, Giubilato, Salvione, Di Vicino, Pasino e Petrazzuolo ai micro di NM Live     

NM LIVE – Ignoffo: “Il Napoli sta dando delle risposte concrete, nuovo modulo? Gli azzurri hanno trovato il giusto equilibrio, bene Buongiorno, Beukema e Rrahmani”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Grande vittoria del Napoli contro la Roma? Il Napoli è sempre costretto a fare partite importanti, ci sono state tante pressioni dopo le critiche ricevute nelle settimane scorse. In questa piazza bisogna saper mantenere sempre il giusto equilibrio. Il Napoli sta dando delle risposte concrete, sia in coppa che in campionato. Chi semina bene poi raccoglie i frutti ed in certe partite importanti il Napoli raramente sbaglia. La classifica ora è importante, il Napoli vorrà rimanere lì in vetta. Napoli più forte dell’anno scorso con questo modulo? Dipende molto dai giocatori a disposizione, non dipende solo dal modulo. Nel momento in cui la squadra trova il giusto equilibrio hai fatto bingo, Conte sta avendo delle risposte importanti, così come le ha avute l’anno scorso. Vedremo come andrà la stagione, ma al momento la squadra sta facendo cose importanti, bisogna andare avanti su questa strada. Buongiorno in crescita assieme a Rrahmani e Beukema? Quando la squadra gira bene tutti i giocatori si rendono protagonisti. Buongiorno è uno dei giocatori più importanti, ma anche lo stesso Beukema è in grande crescita. Aveva fatto benissimo a Bologna, ha avuto un inizio difficile ma ora sta facendo un percorso importante. Rrahmani è un difensore di grande affidamento, lo è sempre stato. Prossime sfide contro il Cagliari in Coppa Italia e poi con la Juventus? Ora c’è entusiasmo, è giusto che ci sia. Va coltivato questo entusiasmo, ora c’è una squadra anche bella da vedere. Tutti i tifosi sperano di poter festeggiare ancora”.

NM LIVE – Giubilato: “Il Napoli è tornato, bisogna fare i complimenti a Conte, prestazione importante contro la Roma, Neres e Lang si stanno esprimendo al meglio, bella sfida con la Juventus di Spalletti”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Tre vittorie consecutive per il Napoli dopo la sosta? Il Napoli è tornato, possiamo dirlo. Detto questo, però, bisogna fare i complimenti a Conte, il quale è riuscito a toccare le corde giuste. C’era bisogno di cambiare qualcosa a livello tattico e a livello ambientale, lui ci è riuscito alla grande con i giocatori, i tifosi ed anche la società. La prestazione del Napoli contro la Roma è stata davvero importante, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo rivisto il vero Napoli di Conte. Neres e Lang? Conte ha trovato la soluzione giusta per farli esprimere al meglio, si sono allineati alla mentalità del gruppo. Sono due giocatori importanti. Il Napoli lotterà fino alla fine, sicuramente in campionato, poi in Champions speriamo si possa fare un bel percorso. Napoli-Juventus? Sarà una bella sfida, visto anche il ritorno di Spalletti al Maradona. Spalletti in bianconero? E’ un professionista, ha riportato lo scudetto al Napoli dopo tantissimi anni. Ora però sarà un avversario, quindi i fischi e gli sfottò saranno inevitabili. Eventuale ko della Juve contro il Napoli? I punti di distacco dalla vetta diventerebbero tanti, ma Spalletti non va sottovalutato. Con quella vittoria, però, il Napoli darebbe un altro grande segnale alle avversarie per lo scudetto. Ora, però, bisogna battere prima il Cagliari in Coppa Italia. Intesa tra Hojlund e Neres? Stanno portando avanti la baracca molto bene, non è casuale. Gli assist di Hojlund per il brasiliano sono stati molto belli, ha dimostrato di avere anche tecnica. Sono e saranno molto utili alla causa azzurra, anche quando la rosa sarà al completo”.

NM LIVE – Salvione: “Il Napoli è cambiato, il nuovo modulo sta dando delle risposte importanti, grande lavoro per la squadra di Hojlund, straordinari Lobotka e McTominay”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Prova di maturità del Napoli contro la Roma? Il Napoli ha confermato di essere cambiato nell’ultima settimana, si è trasformato nello spirito ed anche a livello tattico. Abbiamo visto una squadra con anima e coraggio, questo ha fatto la differenza. Poi il nuovo modulo, scelto da Conte nell’emergenza, sta dando risposte importanti. Neres, Lang e Beukema, che sembravano ai margini, stanno facendo benissimo. Con la rosa al completo Conte avrà quindi tante alternative a disposizione. Lavoro di Hojlund? E’ in crescita, sento qualche critica di troppo sui gol. Con il nuovo assetto anche lui troverà la via della rete, intanto sta facendo assist ed un grande lavoro per la squadra. Vedo solo progressi in lui, lo stesso Conte lo sta difendendo alla grande. Lobotka? Sta facendo delle cose straordinarie, non solo quest’anno. Va sempre sottolineato il suo lavoro, ma anche McTominay in mediana sta facendo benissimo. Altri esami di maturità contro il Cagliari in Coppa Italia, con tanto turnover, e la Juventus? Quando una squadra trova il giusto equilibrio è più facile per tutti gli elementi fare bene, quindi anche le riserve che scenderanno in campo in Coppa Italia potrebbero dare risposte importanti. A centrocampo, però, purtroppo la coperta è corta. Napoli-Juventus? Spalletti non va sottovalutato, la Juve in caso di sconfitta scenderebbe molto in classifica, ma non la escluderei ancora dalla lotta scudetto”.

NM LIVE – Di Vicino: “Il Napoli sta facendo molto bene, Conte sta svolgendo un grande lavoro, Neres ha delle qualità importanti, meritatissima la vittoria contro la Roma, col Cagliari in Coppa Italia non sarà una partita facile”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli sta facendo molto bene, c’è un grande lavoro dietro di Conte. I giocatori si stanno facendo trovare pronti, ma tutto dipende dalla gestione del mister. Il Napoli ha fatto una grandissima partita con la Roma, la vittoria è meritatissima. Neres ha qualità importanti, crea sempre qualcosa. Il nuovo modulo del Napoli sta facendo la differenza? Sì, è stato molto bravo Conte. Tutti i calciatori si sono messi a disposizione, ma d’altra parte la rosa azzurra è molto forte ed ampia, a prescindere dagli infortuni. Conte per fortuna può cambiare modulo in ogni momento. Prossime sfide in Coppa Italia col Cagliari e contro la Juventus in campionato? Col Cagliari bisogna vincere ma non sarà facile visto che ci saranno diversi cambi, poi con la Juventus sarà più facile da preparare. Sarà una gara importante, ma non decisiva. Politano incisivo a gara in corso con un maggior riposo, lo stesso vale per Elmas, invece fa fatica Lucca? Per Lucca non è facile entrare a partita in corso, deve ancora inserirsi. Politano sta un po’ rifiatando, poi ora è difficile togliere Neres e Lang. Napoli più forte dell’anno scorso? Non possiamo dirlo, dovrà arrivare fino in fondo per dimostrare questa cosa qui. Mi aspettavo un Napoli-Juventus con Spalletti in bianconero? Alla fine il calcio è un lavoro, ha fatto benissimo al Napoli e prova tanto amore per la città, ma ora ha un’altra opportunità di lavoro. Nessuno avrebbe fatto diversamente”.

NM LIVE – Pasino: “Vittoria meritata del Napoli contro la Roma, Neres e Lang stanno benissimo, Conte sta facendo un grande lavoro, intervento di Rrahmani su Konè? Una scivolata normalissima”

RUBENS PASINO (nella foto), ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Importanza dei lanci di Milinkovic-Savic? Incidono tanto, è un qualcosa di anomalo nel calcio di oggi e questo mette in difficoltà le difese avversarie. Rendimento di Neres e Lang? Stanno veramente bene, hanno fatto benissimo anche contro la Roma. Avere due giocatori così in forma vuol dire tanto, soprattutto nel primo tempo abbiamo visto un Napoli dominante. Nel secondo tempo gli azzurri, un po’ stanchi, hanno saputo gestire la partita. Napoli primo con merito? Considerando i tanti infortuni sembra un miracolo vedere il Napoli in vetta, ma il lavoro svolto da Conte e dal suo staff sta pagando. Non è un caso il primo posto. Non so se è la più forte del campionato, lo diremo a maggio, ma è sicuramente tra le più forti. Intervento di Rrahmani su Konè in occasione del gol di Neres e le parole di Gasperini? La vittoria del Napoli è stata meritata, poi non sempre gli avversari ti fanno i complimenti. Poco importante, la cosa importante è la vittoria. Quell’intervento è una scivolata normalissima, ormai nel calcio di oggi ogni contatto viene analizzato, questa cosa non mi piace. Episodio di Milan-Lazio? Il sistema del VAR lì non ha funzionato, non doveva richiamare l’arbitro. Il calcio è uno sport di contatto, per fortuna hanno trovato un escamotage per non rovinare la partita, ma resta una cosa brutta da vedere. Quei rigori non andrebbero mai dati, ma vediamo certi errori in ogni giornata”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli a Roma ha dimostrato di essere più forte dell’anno scorso, bravo Conte a trovare un nuovo modulo, non vedo punti deboli, contatto Rrahmani-Konè? Palla piena”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Vittoria del Napoli contro la Roma? Il Napoli ha dimostrato di essere più forte anche dell’anno scorso. Ci sono stati tantissimi infortuni, tante assenze pesanti, ma il Napoli dopo un momento di difficoltà ha comunque reagito alla grande. Bravo Conte a trovare un sistema tattico intelligente, al momento il Napoli non ha punti deboli. Bravissimo anche Milinkovic-Savic, eccezionali i difensori. Lobotka e McTominay hanno fatto una partita molto intelligente, ne hanno beneficiato anche Di Lorenzo e Olivera. Neres e Lang hanno dato dimostrazione di carattere e qualità, Hojlund invece ha fatto una partita generosa ed ha contribuito al gol di Neres. Intervento di Rrahmani su Konè? Palla piena, fuori luogo le parole di Gasperini e Konè nel post gara. Il Napoli meritava anche uno scarto maggiore forse. Non è un risultato banale quello ottenuto dal Napoli all’Olimpico, ci ha detto che questa squadra è forte, sono stati fatti acquisti importanti in estate”.