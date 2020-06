FIGC, il Consiglio federale dice sì a playoff e algoritmo per Europa e retrocessioni

Come ampiamente previsto, il Consiglio della Figc riunitosi a Roma ha bocciato quasi all’unanimità la proposta della Lega di Seire A sulla ripresa del campionato. Respinta quindi l’ipotesi dei club di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni in caso di nuovo stop della stagione, almeno se i verdetti non fossero già aritmetici. Il Consiglio federale ha così approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di blocco definitivo della stagione: in caso di necessità, si ricorrerà anche all’algoritmo, che servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni.

Eventuali playoff sarebbero disputati in caso di stop dopo una sola giornata o addirittura prima della ripartenza. Con il blocco eventuale invece deciso dopo 2 giornate disputate, si passerebbe all’utlizzo dell’algoritmo senza assegnare lo scudetto. Per il calcio femminile invece è stato deciso lo stop definitivo.

La proposta della Lega aveva ben poche speranze di passare visto che la Figc aveva tutte le sue componenti schierate dalla sua parte (Lega Serie B, Lega Pro, Dilettanti, arbitri, allenatori e AIC) con 18 voti a favore e solo 3 contrari (Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega Serie A).

