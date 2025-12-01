VARIE

TEATRO – Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con "Ho visto Maradona": date, info e biglietti

Il Teatro Cilea di Napoli accoglie il ritorno di Peppe Iodice con “Ho visto Maradona”, spettacolo comico dal tono soprannaturale che svela le verità nascoste della città. In programma dal 4 al 7 dicembre (in abbonamento) e dal 10 al 14 dicembre (fuori abbonamento), il lavoro – scritto da Iodice con Burzo e Critelli e diretto da Francesco Mastandrea – racconta un immaginario viaggio dell’artista nell’aldilà, dove incontra figure mistiche e simboliche come il “Piede d’Oro”.
Attraverso questi incontri, Iodice porta in scena un racconto libero e senza filtri, con ironia, autenticità e un ritmo trascinante. Biglietti disponibili da 25 euro. Prosegue intanto la ricca stagione del Cilea con Cicchella, Sastri, Caiazzo, Buccirosso, Frassica e Izzo.

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

