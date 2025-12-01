TEATRO – Peppe Iodice torna al Teatro Cilea con “Ho visto Maradona”: date, info e biglietti

Il Teatro Cilea di Napoli accoglie il ritorno di Peppe Iodice con “Ho visto Maradona”, spettacolo comico dal tono soprannaturale che svela le verità nascoste della città. In programma dal 4 al 7 dicembre (in abbonamento) e dal 10 al 14 dicembre (fuori abbonamento), il lavoro – scritto da Iodice con Burzo e Critelli e diretto da Francesco Mastandrea – racconta un immaginario viaggio dell’artista nell’aldilà, dove incontra figure mistiche e simboliche come il “Piede d’Oro”.
Attraverso questi incontri, Iodice porta in scena un racconto libero e senza filtri, con ironia, autenticità e un ritmo trascinante. Biglietti disponibili da 25 euro. Prosegue intanto la ricca stagione del Cilea con Cicchella, Sastri, Caiazzo, Buccirosso, Frassica e Izzo.