Lotta scudetto, che equilibrio: per i bookmaker Inter in pole su Milan e Napoli, in quota frena la Roma

Vincenzo Letizia 1 Dicembre 2025 0 41 sec read

ROMA – Ancora un cambio in vetta alla classifica della Serie A. La Roma perde primo posto e lo scontro diretto contro il Napoli che opera il sorpasso, con i campioni d’Italia ora al primo posto insieme al Milan, vincente di “corto muso” con la Lazio. Nonostante la vetta della classifica raggiunta da Allegri e Conte, per i bookie è l’Inter, a -1 dalle prime della classe, la favorita per lo scudetto, offerta a 2,23 su 888sport e 2,25 su Snai, seguita – si legge su Agipronews – proprio da Napoli e Milan fissate a 4. Dopo la terza sconfitta in altrettanti scontri diretti rallenta la Roma: il tricolore agli uomini di Gasperini passa da 6 a 10 volte la posta, mentre continua a non convincere la Juventus, a cinque punti dal primo posto ma vista campione d’Italia a quota 25.
EMT/Agipro

Vincenzo Letizia

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

