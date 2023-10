L’ Audace Cerignola blocca un Benevento poco brillante: brutto 0-0

Il Benevento è impegnato allo stadio “Monterisi” nell’insidiosa trasferta contro l’Audace Cerignola. Gara valida per la settima giornata del girone C di serie C. Arbitra il signor Scatena di Avezzano.

La Strega è reduce dall’eliminazione ai calci di rigore nel match di Coppa Italia contro il Giugliano. Andreoletti deve fare a meno di Ciciretti, Meccariello, Perlingieri, Agnello, Rossi e Sorrentino. Questa la formazione iniziale che il tecnico sannita schiera dal primo minuto: Paleari in porta. El Kaouakibi, Berra, Pastina in difesa. Karic, Talia, Pinato, Simonetti a centrocampo. In attacco Ciano, Tello a supporto di Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Improta, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Capellini, Bolsius.

L’ Audace Cerignola di mister Tisci replica con Krapikas in porta. Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini in difesa. Sainz-Maza, Capomaggio, Ruggiero a centrocampo. In attacco Sosa e D’Andrea alle spalle di Malcore. A disp.: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, D’Ausilio, Leonetti, Prati, Gonnelli, Vitale, Tascone, Rizzo, Ghisolfi, Carnevale, Neglia.

La gara

Al 6′ il Benevento è costretto a effettuare già un cambio per l’ infortunio di Pinato. Al suo posto entra Agazzi. Il Cerignola spinge e il Benevento fa fatica a trovare la giusta ripartenza. Cerignola che al 15′ prova la conclusione dal limite dell’area con Capomaggio ma il pallone è alto. Ci prova la Strega al 23′: sugli sviluppi di un angolo di Ciano esce a vuoto il portiere del Cerignola e il colpo di testa di Berra non inquadra la porta. Per problemi fisici nel Cerignola è costretto ad uscire Sainz-Maza. Entra Ghisolfi al 28′. Al 35′ bel pallone di Ciano per Simonetti che anticipa il suo avversario e costringe il portiere Krapikas all’ intervento. Prova il tiro Agazzi al 42′ ma il pallone esce di poco. Concessi cinque minuti di recupero. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

Al 55′ il Benevento sostituisce Ciano con Improta. Gara che non si sblocca anche se il Cerignola prova a punzecchiare quando può. Al 65′ è Ruggiero a concludere ma Paleari può bloccare senza particolari problemi. Nei padroni di casa al 67′ escono Sosa e Ruggiero ed entrano D’ Ausilio e Tascone. Cerignola che ci prova con D’ Ausilio che serve Malcore al 73′: pallone che termina alto sulla traversa. Gli Stregoni al 75′ sostituiscono Tello e Simonetti con Benedetti e Bolsius. Importante intervento di Paleari che all’ 80′ salva su D’ Ausilio. Altri cambi per il Cerignola: all’ 81′ entrano Leonetti e Rizzo al posto di D’ Andrea e Russo. È ancora Paleari ad opporsi su una conclusione di Capomaggio all’ 83′. Il Cerignola prova a portare a casa la gara perché vede un Benevento che non riesce a ripartire. Al 91′ giallo per Ligi nel Cerignola che commette fallo su Bolsius. Termina zero a zero al Monterisi tra Audace Cerignola e Benevento.