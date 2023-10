LA PARTITA – Napoli-Fiorentina 1-3, azzurri sconfitti al Maradona

Il Napoli perde al Maradona contro la Fiorentina, nel primo tempo apre le marcature Brekalo, poi il Napoli risponde con Osimhen su rigore. Nella ripresa raddoppiano i viola con Bonaventura e poi ancora a segno con Nico Gonzalez

PRIMO TEMPO

AL 3’ pericolosa la Fiorentina con Martinez Quarta con una rovesciata, Osimhen salva sulla linea. Poco dopo occasione per il Napoli con Di Lorenzo, ci arriva Terracciano che spedisce in angolo. Al 7’ passa in vantaggio la Fiorentina con Brekalo. Al 21’ gol di Osimhen ma è fuorigioco Oliveira nell’azione. Fiorentina molto propositivi in fase offensiva e di non possesso, gli azzurri fanno fatica a trovare spazi tra la difesa della Fiorentina. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero, al 48’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Terracciano su Osimhen che dal dischetto non sbaglia. Al 52’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ ancora pericolosa la Fiorentina con Ikone che colpisce il palo. Al 58’ Osimhen a tu per tu con Terracciano prova il tiro, ma il portiere intercetta. Al 63’ raddoppio della Fiorentina con Bonaventura che col sinistro va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 92’ c’è anche il terzo gol dei viola con Nico Gonzalez.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Garcia.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Arbitro: Federico La Penna (sezione di Roma)

Reti: J. Brekalo 7′ (F); V. Osimhen 45+5′ (N); G. Bonaventura 63′ (F)

Ammonizioni: P. Terracciano 45+4′ (F); L. Martínez 69′ (F); G. Bonaventura 70′

Mariano Potena