Serie A, sfida in casa Napoli nelle quote per l’MVP di settembre: Lukaku in pole su Kvara. Per il miglior tecnico i bookie premiano Runjaic

ROMA – Subito Lukaku-Kvaratshkelia. Nella prima partita da titolari in coppia, i due attaccanti hanno subito trovato gol e assist trascinando il Napoli nella vittoria di Cagliari. Un inizio importante che li porta in vetta alle quote per il premio di MVP del mese di settembre: come scrive Agipronews, su Better e Goldbet comanda Big Rom a 5, seguito dal georgiano a 6, mentre chiude il podio virtuale Mateo Retegui, a segno già 4 volte in stagione, offerto a 7 su Betflag.

Grande sorpresa invece per il premio di miglior allenatore del mese, dove comanda Kosta Runjaic, il tedesco alla guida dell’Udinese, tornata al primo posto in solitaria tredici anni dopo. Per i bookie è lui il favorito, a 1,70, davanti ad Antonio Conte, dato a 2,50, e la coppia Thiago Motta-Simone Inzaghi, proposta a 4 volte la posta.

EMT/Agipro