Dzeko, Son, Gosens e… Messi: per i bookmaker è rifondazione Inter

ROMA – La Champions è ormai sicura, ma la stagione dell’Inter, malgrado le aspettative risposte sul lavoro di Conte, non sta andando secondo gli auspici. Per questo è prevedibile una mezza rifondazione in sede di mercato. Gli analisti di Sisal Matchpoint hanno messo in fila alcuni nomi, più o meno probabili. I più caldi, a 3,00, sono quelli di Dzeko e Izzo. Il primo è un conclamato pallino di Conte, tanto che già la scorsa estate il passaggio dalla Roma in nerazzurro sembrava fatto. Il difensore del Torino, abituato alla difesa a tre prediletta da Conte, è il uno dei principali obiettivi per la difesa. A 4,00, riporta Agipronews, un altro difensore, Bellerin, dell’Arsenal, l’attaccante sudcoreano Son, stella del Tottenham, e l’esterno sinistro dell’Atalanta, Gosens. Potrebbe riproporsi anche l’affare Florenzi, che piace a Conte e un anno fa sembrava destinato a raggiungerlo a Milano. Dulcis in fundo, Leo Messi: un sogno che potrebbe anche diventare realtà. La quota, 12, non è certo da eventi impossibili. MF/Agipro

Vincenzo Letizia

