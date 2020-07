IL PUNTO SULLA A, 31esima giornata

Il Punto sulla serie A. Quella conclusasi ieri sera è stata una giornata all’insegna dell’Atalanta che oggi siede sul terzo gradino della classifica dopo la vittoria sulla Sampdoria ed il contemporaneo pareggio dell’Inter per 2 a 2, nella città di Romeo e Giulietta. La squadra di Gasperini, infatti, ha sopravanzato i nerazzurri di un punto, 66 contro 65 ed ora insidia il secondo posto della Lazio, in metta caduta libera, dopo la sconfitta di Lecce, distante solo due lunghezze. Nell’altro posticipo l’Udinese, vincendo per 3 a 0, ha condannato virtualmente la Spal alla retrocessione. Per il resto abbiamo già detto del k o dei bianconeri a San Siro, ad opera di un sorprendente Milan che domenica sera, al San Paolo, affronterà il Napoli, a sua volta vittorioso al Ferraris contro il Genoa, sempre più impelagato nei bassifondi, Inoltre ricordiamo i successi di Roma, Sassuolo e Torino, rispettivamente contro Parma, Bologna e Brescia. Oltre al pari tra Verona e Inter dobbiamo registrare anche lo squallido 0 a 0 tra Fiorentina e Cagliari. Intanto da domani pomeriggio parte la tre giorni del 32esimo turno: aprirà le danze il match tra Lazio e Sassuolo, quindi in prima serata andrà in scena Brescia – Roma e per concludere, alle 21,45 il big match tra Juve e Atalanta.