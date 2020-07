Oggi alle 12 a Nyon sorteggi per Champions ed Europa League

Stamane, alle ore 12, in quel di Nyon, in Svizzera, ci saranno i sorteggi per stabilire le Final Eight di Champions ed Europa League. Saranno infatti definiti gli incontri dei quarti di finale, in gara secca e gli accoppiamenti per le semifinali per entrambe le competizioni continentali che, come è noto, riprenderanno nella prima settimana del mese prossimo, innanzitutto con le gare di ritorno degli ottavi non disputate tra cui saranno coinvolte quattro italiane; Juventus e Napoli, per la Champions ed Inter e Roma per l’Europa League. poi con il rush finale che si chiuderà con le due finalissime di fine agosto. L’unica compagine italiana già qualificata per i quarti è l’Atalanta, che prima della sospensione travolse il Valencia all’andata e al ritorno. Oltre ai bergamaschi hanno conquistato il pass per i quarti di Champions anche Paris Saint Germain, Atletico Madrid e Lipsia. Ovviamente nell’urna di Nyon, per gli accoppiamenti comparirà un bigliettino con la scritta Barcellona o Napoli che conosceranno il loro destino solo al Camp Nou nella sfida di ritorno che riprenderà dall’1 a 1 di Fuorigrotta. Per Mertens e compagni le probabilità di staccare il biglietto per il Portogallo sono molto esigue: il risultato del San Paolo permette agli spagnoli di passare il turno anche con un semplice 0 a 0, inoltre i campioni in forza al club catalano, malgrado il momento non brillantissimo che stanno attraversando nella Liga, sono in grado di risolvere il match in qualsiasi momento, mentre gli azzurri non hanno un feeling particolare con il gol. Per quanto riguarda i bianconeri, viceversa, la partita contro il Lione, in vantaggio di un gol, dovrebbe essere solo una formalità dal momento che i francesi, non solo sono nettamente inferiori agli uomini di Sarri ma soprattutto sono fermi da inizio marzo, per cui, a meno di un improbabile miracolo, saranno costretti ad uscire di scena.