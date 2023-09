ANTEPRIMA PARTITA BRAGA vs NAPOLI – Azzurri pronti al debutto stagionale in Champions League

Il Napoli si appresta a fare il suo debutto stagionale in Champions League, contro i portoghesi del Braga, compagine che, come i partenopei, non vive un buon momento, infatti nella Primeira Liga, sono reduci dalla batosta con la ’SC Farense, club nel quale milita il figlio dell’allenatore Jorge. L’undici di Rudi Garcia che, a detta di molti, non è l’uomo giusto per guidare la squadra azzurra, smembra la brutta copia di quella formazione brillante ammirata lo scorso campionato, vinto già due mesi prima del termine, con pieno merito. Quel Napoli, probabilmente, a Genova avrebbe vinto e domani, in Portogallo avrebbe fatto una passeggiata. Viceversa, oggi tutto è cambiato. Un ulteriore passo falso in Champions, non solo metterebbe a serio rischio la panchina del tecnico francese ma aprirebbe pure una crisi di identità che nessuno si sarebbe mai immaginato alla vigilia della stagione. Come è possibile che giocatori straordinari fino a qualche mesa fa, abbiano avuto una simile involuzione, al punto di diventare i fantasmi di loro stessi. Insomma contro il Braga, il Napoli ha molto da perdere, vista la situazione. Tuttavia non vendiamo la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Gli azzurri se tirano fuori il carattere, l’orgoglio e la fame di riscatto, hanno tutte le carte in regola per portare via dal Portogallo i tre punti in palio. Riguardo alle probabili formazioni che scenderanno in campo, all’Estadio Municipal, in questa prima gara del girone C, l’allenatore del Braga farà alcuni cambi rispetto all’ultimo match: a difendere la porta ci sarà Matheus davanti al quale agiranno José Fonte e Olivera. Sulla corsia destra confermato Gómez, mentre sulla fascia mancina vedremo Adrián Marín che prenderà il posto di Borja. A centrocampo Vitor Carvalho favorito su João Moutinho, in coppia con Al-Musrati. Sulla trequarti Pizzi tornerà titolare mentre Ricardo Horta e Bruma giocheranno alle spalle della punta centrale Abel Ruiz che nell’ultima partita di campionato è subentrato nella ripresa. Dal canto suo, Garcia farà dei nuovi innesti, rispetto a Genova, ossia Rrahmani in luogo di Ostigard e chissà che non sia la volta buona per vedere all’opera il brasiliano Natan, al posto del connazionale Juan Jesus. Sulla corsie, a destra Di Lorenzo e a sinistra Olivera. Nella zona mediana confermato il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente d’attacco ballottaggio tra Politano, in vantaggio e Raspadori, entrambi protagonisti al Ferraris. con Osimhen e Kvaratshkelia che completano il pacchetto offensivo.. Pertanto ecco le probabili formazioni di domani sera:

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gómez, José Fonte, Olivera, Marín; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,(Natan),Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Veniamo alle statistiche della sfida tra Braga e Napoli: si tratta del primo incrocio europeo ufficiale tra le due contendenti, infatti, prima d’ora c’è un solo precedente che risale ad una partita amichevole, disputata al San Paolo il 4 agosto del 2012, vinta dagli azzurri per 3 a 1. Da sottolineare che la compagine portoghese non ha mai vinto, nelle ultime quattro gare contro squadre italiane in tutte le competizioni. Anzi ha sempre perso. Al contrario, i partenopei vantano un’ottima tradizione recente contro squadre portoghesi: due incontri e due vittorie contro il Benfica nella fase a gironi della Champions 2016/17. Il pronostico, sebbene il Napoli non sia quello dell’anno passato, è tutto dalla parte degli ospiti che, almeno sulla carta, sono nettamente superiori ai padroni di casa.