ADL ai media portoghesi: “Mai cercato Conceição, il nuovo allenatore sarà italiano. Decisione in 20 giorni”

De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai media portoghesi, tra cui Rpt.pt: “Non è vera la voce su Sergio Conceição. Non ho mai parlato e mai negoziato con Sergio Conceição. Vogliamo un allenatore italiano. Abbiamo molte opportunità. Decideremo in 20 giorni. Sergio Conceição non è mai stato tra nomi della mia lista. E’ un buon alleantore, ma vogliamo un allenatore italiano