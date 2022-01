Il Toronto, tramite i suoi canali social, annuncia la firma di Insigne, che lo legherà al club canadese per i prossimi 5 anni e mezzo, con un tweet che sottolinea il tiro a giro, marchio di fabbrica del talento di Frattamggiore. Come riferito da Alfredo Pedullà, la firma ci sarà domani alle 15, ora italiana E alle 17 il presidente Manning terrà una conferenza via zoom con i giornalisti americani.