IL FISCHIETTO – Braga vs Napoli, dirige l’olandese Serdar Gozubuyuk, prima volta con squadre italiane

Scelto l’arbitro che dirigerà il match di Champions League di dopodomani tra Braga e Napoli, valido per la prima giornata del raggruppamento C. Sarà l’olandese Gozubuyuk, mentre gli assistenti di linea, i connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder, il quarto uomo sarà Marc Nagtegaal ed infine al Var agiranno Dennis Higlter e Rob Dieperink. Non esistono precedenti tra il fischietto dei Paesi Bassi e gli azzurri, anzi si tratta di una prima volta in assoluto di Gözübüyük, alla sua quinta partecipazione nella maggiore competizione europea, in campo con formazioni italiane.