Champions vs Braga vs Napoli, match tra due deluse dagli ultimi risultati nei rispettivi tornei nazionali

Dopodomani Braga e Napoli faranno il loro debutto stagionale europeo in Champions, per la prima giornata del girone C, dove ci sono anche Real Madrid e Union Berlino. Per gli azzurri è tempo di cambiare registro e iniziare a invertire la rotta, dopo un difficile avvio di campionato. Il Napoli, ultimamente, è apparso confuso e senza più quella straordinaria personalità che gli ha consentito di fare il vuoto dietro di sé, nello scorso anno. Dunque, attualmente, la squadra di Garcia è nella piena incertezza che, ovviamente preoccupa non poco i tifosi, sconcertati dalle recenti prestazioni. Non sta meglio la compagine portoghese, reduce da veri disastri in Portogallo. Moltissime le problematiche mostrate dai lusitani in questo scorcio di stagione. Per il Braga la classifica è drammatica, oltretutto ha la peggior difesa del campionato. In definitiva, quello di mercoledì sera, sarà un match tra due formazioni molto deluse. Quindi, dopo questa partita, entrambe avranno una risposta in positivo o in negativo sul loro futuro.