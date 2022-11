IL FISCHIETTO – NAPOLI vs EMPOLI, dirige Pairetto di Torino, al Var Fabbri

L’arbitro Luca Pairetto di Torino è stato designato a dirigere l’anticipo di domani pomeriggio tra Napoli-ed Empoli, valido per la 14esima giornata di campionato. I collaboratori di linea sono Galetto e Di Giacinto., il IV uomo Ferrieri Caputi. e per finire al VAR il duo Fabbri-Paganessi. Il fischietto piemontese, figlio d’arte, infatti, il padre arbitrò il match scudetto del 1987 Napoli – Fiorentina, al San Paolo, vanta sei precedenti con i partenopei, in cui il Napoli ha ottenuto altrettanti successi. Un arbitro,, quindi, portafortuna.