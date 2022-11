NAPOLI vs EMPOLI – Azzurri contro il tabù turno infrasettimanale

Martedì di campionato per il Napoli di Spalletti che, nel tardo pomeriggio, affronterà, allo stadio Diego Armando Maradona, in uno degli anticipi del turno infrasettimanale relativo alla quattordicesima giornata di serie A, l’Empoli. A proposito di turno infrasettimanale, gli azzurri sono chiamati ad invertire la tendenza negativa di quando si gioca il campionato durante la settimana. Insomma occorre sfatare un tabù che dura da ben quattro gare infrasettimanali nelle quali, i partenopei hanno collezionato tre pari ed una sconfitta. L’ultimo successo risale al 28 ottobre 2021, col Bologna in casa, battuto per 3 a 0. Famosissima, tanto per citarne una, la partita contro lo Spezia, dove i liguri passarono alla storia, poiché riuscirono a vincere a Napoli senza mai sferrare alcun tiro in porta Ai fini della vittoria degli spezzini, fu decisiva un’autorete di Juan Jesus. Contro i toscani, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno la possibilità di cambiare registro, tornando al successo in una partita infrasettimanale. Incamerare altri tre punti, inoltre, sarebbe manna dal cielo in ottica fuga solitaria, specialmente pensando che questa prima parte di stagione si concluderà sabato prossimo, nuovamente a Fuorigrotta, contro l’Udinese, ulteriore occasione per prendere il largo.