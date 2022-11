Champions League – L’Uefa ha reso noto le date delle due gare degli ottavi di finale del Napoli

E’ ufficiale: l’Uefa ha reso noto le date delle due partite di andata e ritorno degli ottavi di finale tra Eintracht Francoforte e Napoli. Ebbene, gli azzurri disputeranno il primo match in Germania, il 21 febbraio 2023, mentre quello di ritorno, a Napoli il 15 marzo. Pertanto la squadra partenopea, cosi come la tifoseria sarà libera di festeggiare San Valentino che come tutti sanno cade il 14 di febbraio, essendo stata sorteggiata per giocare nella seconda settimana degli appuntamenti europei, che iniziano proprio nella data della festa degli innamorati. Evitate, dunque, probabili liti tra marito e moglie o fidanzati. Viceversa, per la seconda partita, si invertirà la rotta e il Napoli scenderà in campo nella prima settimana delle gare di ritorno.