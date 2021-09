ANTEPRIMA PARTITA SAMPDORIA VS NAPOLI

Dopo la travolgente vittoria di Udine, gli azzurri si apprestano, domani, ad affrontare la Sampdoria, al Ferraris di Genova, per la quinta giornata di campionato. Il Napoli cercherà il contro sorpasso sull’Inter che ieri ha espugnato il Franchi, battendo, in rimonta, la Fiorentina per 3 a 1. Dal canto loro i doriani, reduci dal brillante successo di Empoli, intendono spegnere gli entusiasmi della truppa di Spalletti, con un nuovo successo, per continuare a sognare un piazzamento europeo. In merito alla formazione che incrocerà i partenopei, D’Aversa potrebbe schierare il rientrante Ekdal come titolare, mentre dovrebbe lasciar giocare gli altri dieci del Castellani. In casa Napoli c’è tanta voglia di proseguire il cammino vincente che ha portato la squadra in vetta alla classifica da sola,, a punteggio pieno, lunedì scorso. Dovendo affrontare tanti impegni a breve distanza tra serie A ed Europa League, l’allenatore toscano opterà per una sorta di mini turnover, con qualche nuovo innesto rispetto alla formazione della Dacia Arena. Tra i pali torna il ballottaggio tra Meret ed Ospina con il colombiano favorito, in difesa non è escluso un debutto dal primo minuto del giovanissimo Zanoli. Quasi certo il ritorno di Manolas al fianco di Koulibaly. A centrocampo confermatissimi Anguissa e Fabian con Elmas trequartista, infine in attacco Lozano potrebbe far rifiatare Politano, mentre Insigne e Osimhen completeranno il reparto offensivo. Alla luce di queste indicazioni vediamo i possibili schieramenti delle due compagini:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella; Allenatore: Roberto D’Aversa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen; Allenatore: Luciano Spalletti

Come sempre, passiamo ai numeri di questa partita: gli azzurri vantano una buona tradizione nella gare disputate, in serie A, contro i blucerchiati. I precedenti tra Sampdoria e Napoli sono complessivamente 108 con la formazione campana in vantaggio con 42 vittorie, contro 30, 36, invece i pareggi. Per quanto concerne le partite disputate in terra ligure si contano 54 precedenti nei quali il team partenopeo ha conquistato 16 successi, 17 risultati nulli e 21 sconfitte, l’ultima nel 2018. Concludendo. nella passata stagione il Napoli espugnò il Ferraris per 2 a 0.