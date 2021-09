Seria A: anticipi della quinta giornata

Si sono giocati, ieri, tre anticipi di serie A, relativi alla quinta giornata. Questi i risultati:

Bologna – Genoa 2-2

Fiorentina – Inter 1-3

Atalanta Sassuolo 2-1

Grazie alla vittoria contro i viola, al Franchi, i nerazzurri sorpassano momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica, in attesa del risultato degli azzurri. Quest’oggi si disputeranno altre quattro gare, mentre domani il turno infrasettimanale si concluderò con le ultime tre partite in calendario, tra cui Sampdoria – Napoli, alle ore 18,30.