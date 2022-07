Kvaratskhelia – Prima rete e primo assist con la maglia del Napoli nella partitina di allenamento a Dimaro – Folgarida

Il nuovo acquisto georgiano Kvaratskhelia si è presentato ai tifosi azzurri con il primo gol e il primo assist con addosso la maglia del Napoli, seppur in allenamento, allo stadio Carciato frazione di Dimaro-Folgarida, in Trentino Alto Adige, sede della prima fase della preparazione estiva della compagine di Spalletti. Insomma un saggio delle sue grandi potenzialità e qualità di esterno, sia come realizzatore che rifinitore. Kvaratskhelia ha messo a segno la rete dribblando prima un avversario e poi il portiere in uscita, con una straordinaria finta. Meraviglioso anche il passaggio finale giunto dalla fascia sinistra, dopo un bel dribbling al difensore: palla al centro area e per il compagno ben piazzato è stato un gioco da ragazzi depositare il pallone in fondo al sacco. Naturalmente tutto ciò non può essere un test probante, tuttavia, risulta evidente che questo giocatore ha doti da vendere. I sostenitori partenopei si augurano che possa presto integrarsi nel nostro calcio ben differente dal torneo della Georgia. Nel frattempo c’è stata la prima conferenza stampa da parte di Spalletti ed il direttore sportivo Giuntoli dal ritiro in Val di Sole., basato soprattutto sui casi bollenti di Koulibaly e Mertens.