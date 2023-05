Napoli vs Inter – Kvaratskhelia in dubbio per il match di domenica, a causa di una botta subita in allenamento

Una brutta notizia per Spalletti e la tifoseria partenopea. A quanto pare, ieri, nella seduta di allenamento a Castel Volturno, l’esterno sinistro georgiano ha subito una contusione che mette in forte dubbio la sua presenza nel delicato match contro l’Inter di domenica al Maradona. Per sopperire all’eventualità dell’assenza di Kvaratskhelia, il tecnico toscano sta pensando le contromisure per non fare un’altra brutta figura dopo quella del Brianteo. Purtroppo, stamattina il calciatore non si è proprio allenato col gruppo, per il dolore, frutto di un trauma contusivo e quindi ha svolto lavoro differenziato in palestra. Si tratta di un indizio che fa prevedere un suo probabile forfait. Solamente domani, vigilia della partita, si saprà con certezza se il talento della Georgia sarà in campo, o meno con i nerazzurri di Inzaghi.