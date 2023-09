La panchina di Rudi Garcia traballa? De Laurentiis comincia ad avere dubbi sul tecnico transalpino?

Non tira una buona aria in casa Napoli, dopo il k o con la Lazio ed il deludente pari, acciuffato nel finale, a Marassi contro il modesto Genoa. In questo momento la panchina dell’allenatore francese, scricchiola; lo stesso presidente De Laureniis comincia a nutrire dubbi sulla sua scelta temendo che con Garcia non arrivino i risultati auspicati? Di sicuro c’è da essere preoccupati. Dopo quattro gare disputate dal Napoli sono improvvisamente apparse tutte le incertezze di un gioco poco fruttuoso ma in particolar modo risulta evidente che la squadra non ha ancora assimilato le idee del nuovo mister, nettamente lontano dagli schemi di Spalletti. Garcia, sarà anche convinto del suo lavoro, tuttavia, oggi come oggi, non si può negare che sia suonato un campanello d’allarme. Si pensava che la sconfitta contro l’ex Sarri potesse essere solo un incidente di percorso, però la partita di Genova ha dimostrato che così non era. Con questo andazzo c’è il grosso rischio che gli azzurri, tra qualche mese, siano fuori dall’obiettivo campionato e facendo gli scongiuri. pure dalla qualificazione agli ottavi della più prestigiosa manifestazione continentale. In verità l’allenatore transalpino, nella conferenza stampa post gara di Marassi, ha affermato come scusante, che i giocatori, forse, erano distratti dalla Champions, portando l’esempio del Psg e del Bayern, sconfitti, alla vigilia del debutto stagionale in Coppa. Una vera assurdità, a mio, avviso, perchè l’anno scorso, con Spalletti, il Napoli, su dieci partite, prima della Champions ne ha vinte 9. Dunque il buon Rudi dovrà trovare, al più presto, la rotta giusta per non essere messo ancora sulla graticola, rischiando l’esonero.