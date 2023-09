Il Punto sulla A – Quarta giornata, Roma a valanga sull’Empoli, vittorie anche per Fiorentina e Frosinone

Nella domenica di serie A, valevole per il quarto turno di campionato, la Roma ha conquistato il suo primo successo, travolgendo l’Empoli per 7 a 0; vittorie pure per la Fiorentina e il Frosinone, capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale, i viola si sono imposti per 3 a 2 sull’Atalante ed il Frosinone è riuscito ad ottenere i tre punti, battendo il Sassuolo per 4 a 2, dopo che gli emiliani avevano il risultato a loro favore, grazie al 2 a 0 dei primi 25 minuti di gioco. Pari invece a reti bianche tra Cagliari e Udinese e tra Monza e Lecce, gara terminata sull’1 a 1. La giornata si chiuderà stasera con le ultime due partite in programma che vedranno in campo Salernitana – Torino, alle 18,30 e Bologna – Verona, alle 20,45. Intanto domani riparte la Champions League con la prima giornata dei gironi eliminatori, per l’Italia ci saranno il Milan, a San Siro contro il New Castle e la Lazio impegnata, all’Olimpico, contro l’Atletico Madrid. Mercoledì, poi, sarà la volta dell’Inter e del Napoli, rispettivamente con il Benfica e il Braga.