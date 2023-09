Alla Strega manca il gol: palo di Ferrante. Termina 0-0 il derby Casertana – Benevento

Eccolo il derby tanto atteso tra Casertana e Benevento. Stadio “Pinto” gremito e circa 300 tifosi del Benevento pronti a dare il loro sostegno agli Stregoni.

Il Benevento vuole incamerare altri punti dopo quelli conquistati contro la Virtus Francavilla. Nonostante le assenze di Agazzi, Improta, Ciano, Perlingieri, Meccariello e Sorrentino, tra i convocati ci sono Tello e Alfieri. Mister Andreoletti manda in campo il seguente undici: Paleari in porta. Difesa a tre con Berra, Pastina e Benedetti. A centrocampo El Kaouakibi, Simonetti,Talia, Pinato, Masciangelo. In avanti la coppia Ferrante e Marotta. In panchina Nunziante, Manfredini, Alfieri, Karic, Kubica, Agnello, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti.

La Casertana di Cangelosi si oppone con Venturi tra i pali. Linea difensiva a quattro con Paglino, Celiento, Sciacca, Fabbri. Centrocampo con

Damian, Proietti, Toscano. Tridente offensivo composto da Carretta, Tavernelli e Curcio. In panchina Marfella, Trematerra, Matese, Galletta, Casoli, Del Prete, Taurino, Turchetta, Montalto, Anastasio, Cadili.

Arbitra il signor Mattia Caldera di Como

La gara

Ci prova subito la Casertana al 5′ con una conclusione di Proietti che Paleari devia in angolo. Nei falchetti problemi fisici per Carretta che è costretto ad uscire al 15′. Al suo posto entra Taurino. Giallo per Benedetti del Benevento che commette fallo su Taurino al 27′. Gara tutt’altro che interessante e priva di emozioni vere. Nella Strega ammonito Pastina al 33′ che stende Tavernelli.

Terminano sul taccuino dell’arbitro anche Toscano della Casertana e Marotta del Benevento al 37′. Tra i due nasce un battibecco e l’ arbitro estrae il cartellino. È il festival delle ammonizioni e ne fa le spese anche Simonetti del Benevento al 41′. Il centrocampista commette fallo su Toscano. Al 44′ c’è una conclusione al volo di Taurino che Paleari blocca. La prima frazione termina dopo tre minuti di recupero. Gara scialba.

Nella ripresa il Benevento manda in campo Karic e Tello al posto di Masciangelo e Marotta. Cerca di svegliarsi dal torpore il Benevento che colpisce un palo con Ferrante al 50′. Tiro di sinistro dal limite dell’ area e il legno salva il portiere Venturi dalla capitolazione. Al 58′ entra Kubica al posto di Pinato nel Benevento. Anche la Casertana opera un doppio cambio: entrano Anastasio e Casoli al posto di Paglino e Taurino al 59′. Aumenta l’intensità del Benevento. Nei falchetti viene ammonito Damian al 64′.

Per la Casertana ci prova Toscano al 68′: conclusione violenta dalla distanza che Paleari respinge. Negli Stregoni entra Don Bolsius al posto di Simonetti al 71′. Andreoletti cerca di dare un peso maggiore all’ attacco. Casertana che si fa vedere con Anastasio al 75′: la sua conclusione trova Paleari pronto.

Sbaglia incredibilmente il gol del vantaggio il Benevento con Berra: al 78′, sugli sviluppi di un corner, il difensore non trova il tap in vincente a porta sguarnita. All’ 81′ i padroni di casa mandano in campo Turchetta al posto di Curcio. Cartellino giallo per Berra all’ 87′. Concessi tre minuti di recupero. Termina a reti bianche l’ atteso derby che il Beneventi poteva capitalizzare con la grande occasione di Berra.