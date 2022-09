Matteo Politano – Buone nuove dall’infermeria azzurra, il calciatore potrebbe tornare già in Champions contro l’Ajax

Giungono buone nuove dall’infermeria azzurra riguardo i tempi di recupero dell’esterno Matteo Politano, che, come ricorderete ha accusato una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore della caviglia destra.. Il giocatore potrebbe tornare disponibile anzitempo, rispetto a quanto previsto, poiché la caviglia sta rispondendo molto bene al programma di recupero stabilito dallo staff medico del Napoli. Si era pensato a quasi un mese di stop, invece, Politano dovrebbe essere presente in Olanda, almeno in panchina, contro l’Ajax il 4 ottobre, per la terza gara del girone di Champions League.