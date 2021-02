Curiosità: Napoli 10 punti in più rispetto allo scorso campionato

Gattuso ed i suoi giocatori, ultimamente, sono stati messi alla gogna per le brutte prestazioni e le tante sconfitte subite in questa stagione. Per fortuna il successo sui bianconeri ha mitigato le polemiche e le critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori che chiedevano, a furor di popolo, l’esonero del tecnico ex Milan. Eppure se andiamo a mettere a confronto questo campionato con quello 2019/20, alla stessa giornata, ci accorgiamo che il Napoli vanta la bellezza di dieci punti in più, 40 contro 30 e per giunta con una gara in meno. La formazione che più di tutte ha migliorato la sua classifica è naturalmente il Milan che conta ben 17 punti di differenza rispetto all’anno scorso: 49 contro 32. La Juventus ne ha 12 in meno, mentre l’Inter uno soltanto. Pertanto, ad onor del vero, il Napoli non è poi così brutto come lo si dipinge, visto che, oltre ad aver migliorato nettamente la sua classifica, è ancora in lotta per la zona Champions, in campionato, e nella seconda manifestazione continentale lotta per la conquista degli ottavi di finale di Europa League. “Cosa volete di più dalla vita”!